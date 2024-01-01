Аварія на Соборності у Луцьку: у патрульній поліції розповіли деталі

Аварія на Соборності у Луцьку: у патрульній поліції розповіли деталі
У Луцьку на проспекті Соборності трапилася ДТП через створення аварійної ситуації.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Учора, 26 листопада, близько 21-ї години, ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася за участі двох автівок.

З’ясувалося, що водій автомобіля Renault, повертаючи ліворуч, створив аварійну ситуацію, а водій автомобіля Nissan, який їхав у зустрічному напрямку, щоб уникнути зіткнення — повернув праворуч та здійснив наїзд на перешкоду", - йдеться в повідомленні.

На щастя, ніхто в автопригоді не травмувався.

На водія склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійної ситуації) КУпАП.
Аварія на Соборності у Луцьку: у патрульній поліції розповіли деталі

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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