У німецькому Бундесвері заявили, що за аварією літака у Литві може стояти росія

У німецькому Бундесвері заявили, що за аварією літака у Литві може стояти росія
Генеральний інспектор бундесверу Карстен Броєр вважає за можливе, що аварія вантажного літака DHL у Вільнюсі могла бути "тестом" з боку РФ "для виявлення слабких місць".

Про це пише LB.ua з посиланням на DW.

"Ми вже пережили подібну ситуацію влітку цього року, і те, що сталося зараз, вписується в цю схему", – заявив Броєр в ефірі ARD.

На думку генінспектора Бундесверу, путін "створив гібридну ситуацію".

"Стан, який вже не зовсім мир, але й не зовсім війна. Він передбачає перевірку, як далеко можна зайти", – сказав Броєр.

25 листопада у Вільнюсі вантажний літак компанії DHL упав на житловий будинок, внаслідок чого загинув пілот. Литовська влада розпочала розслідування, в ньому також беруть участь експерти з Німеччини.

Влітку у Німеччині логістичні та авіакомпанії отримали попередження про появу поштових пакунків із вибухівкою. У країні вже зафіксували кілька таких інцидентів.

Минулого тижня Польща пригрозила закрити всі російські консульства, якщо Росія не припинить диверсії в Європі. Країна вже закрила російське консульство в Познані.

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Теги: Литва, літак, аварія
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