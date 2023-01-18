У німецькому Бундесвері заявили, що за аварією літака у Литві може стояти росія
Сьогодні, 13:11
Генеральний інспектор бундесверу Карстен Броєр вважає за можливе, що аварія вантажного літака DHL у Вільнюсі могла бути "тестом" з боку РФ "для виявлення слабких місць".
Про це пише LB.ua з посиланням на DW.
"Ми вже пережили подібну ситуацію влітку цього року, і те, що сталося зараз, вписується в цю схему", – заявив Броєр в ефірі ARD.
На думку генінспектора Бундесверу, путін "створив гібридну ситуацію".
"Стан, який вже не зовсім мир, але й не зовсім війна. Він передбачає перевірку, як далеко можна зайти", – сказав Броєр.
25 листопада у Вільнюсі вантажний літак компанії DHL упав на житловий будинок, внаслідок чого загинув пілот. Литовська влада розпочала розслідування, в ньому також беруть участь експерти з Німеччини.
Влітку у Німеччині логістичні та авіакомпанії отримали попередження про появу поштових пакунків із вибухівкою. У країні вже зафіксували кілька таких інцидентів.
Минулого тижня Польща пригрозила закрити всі російські консульства, якщо Росія не припинить диверсії в Європі. Країна вже закрила російське консульство в Познані.
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Про це пише LB.ua з посиланням на DW.
"Ми вже пережили подібну ситуацію влітку цього року, і те, що сталося зараз, вписується в цю схему", – заявив Броєр в ефірі ARD.
На думку генінспектора Бундесверу, путін "створив гібридну ситуацію".
"Стан, який вже не зовсім мир, але й не зовсім війна. Він передбачає перевірку, як далеко можна зайти", – сказав Броєр.
25 листопада у Вільнюсі вантажний літак компанії DHL упав на житловий будинок, внаслідок чого загинув пілот. Литовська влада розпочала розслідування, в ньому також беруть участь експерти з Німеччини.
Влітку у Німеччині логістичні та авіакомпанії отримали попередження про появу поштових пакунків із вибухівкою. У країні вже зафіксували кілька таких інцидентів.
Минулого тижня Польща пригрозила закрити всі російські консульства, якщо Росія не припинить диверсії в Європі. Країна вже закрила російське консульство в Познані.
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