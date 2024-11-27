Питання ексгумацій жертв Волинської трагедії: Україна та Польща ухвалили спільну заяву

Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій жертв Волинської трагедії на зустрічі у Варшаві 25 листопада.



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Згідно з документом, найближчим часом дві країни розпочнуть роботу спільної робочої групи під егідою міністерств культури, щоб провести предметну роботу та досягти згоди між сторонами.



"Україна підтверджує відсутність перешкод для проведення польськими державними установами та приватними особами пошуково-ексгумаційних робіт на території України у співпраці з компетентними українськими установами, відповідно до українського законодавства, та заявляє про свою готовність позитивно розглядати звернення у цих випадках", - йдеться в повідомленні.



Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав цю домовленість "запорукою повного примирення наших народів, такого необхідного в цей драматичний момент нашої спільної історії".



"Україна не блокуватиме ексгумацію жертв Волинської трагедії. Наші міністри приступають до роботи над конкретикою. Сподіваюся, що цього разу перешкод більше не буде", - сказав Туск.



Глава МЗС України Андрій Сибіга відзначив, що обидві країни працюватимуть над практичними механізмами вирішення справ, пов'язаних з пошуками та ексгумаціями.



У Варшаві говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.



Раніше Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністри закордонних справ Польщі та Українитаухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій жертв Волинської трагедії на зустрічі у Варшаві 25 листопада.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на PAP.Згідно з документом, найближчим часом дві країни розпочнуть роботу спільної робочої групи під егідою міністерств культури, щоб провести предметну роботу та досягти згоди між сторонами."Україна підтверджує відсутність перешкод для проведення польськими державними установами та приватними особами пошуково-ексгумаційних робіт на території України у співпраці з компетентними українськими установами, відповідно до українського законодавства, та заявляє про свою готовність позитивно розглядати звернення у цих випадках", - йдеться в повідомленні.Прем’єр-міністр Польщіназвав цю домовленість "запорукою повного примирення наших народів, такого необхідного в цей драматичний момент нашої спільної історії"."Україна не блокуватиме ексгумацію жертв Волинської трагедії. Наші міністри приступають до роботи над конкретикою. Сподіваюся, що цього разу перешкод більше не буде", - сказав Туск.Глава МЗС України Андрій Сибіга відзначив, що обидві країни працюватимуть над практичними механізмами вирішення справ, пов'язаних з пошуками та ексгумаціями.У Варшаві говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.Раніше Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.

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