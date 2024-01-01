За час повномасштабної війни за станом здоров’я в запас звільнили 41 генерала, – ЗСУ

За час повномасштабної війни за станом здоров’я в запас звільнили 41 генерала, – ЗСУ
За даними Головного управління комунікацій Збройних сил, від початку повномасштабної війни за станом здоров’я з військової служби у запас було звільнено 41 особу вищого офіцерського складу.

Про це свідчать дані ГУ комунікацій ЗСУ, які надали на запит "Радіо Свобода".

"За інформацією, наданою кадровим центром Збройних сил України, повідомляється наступне: за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, в період з 24.02.2022 по 01.08.2024 з військової служби у запас за станом здоров’я звільнена 41 особа вищого офіцерського складу", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що також за цей період одного військового вищого офіцерського складу було прийнято на військову службу.

"Радіо Свобода" уточнює, що до вищого офіцерського складу зазвичай входять офіцери, які займають стратегічні командні посади або мають найвищі військові звання, зокрема, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.

"Запит "Радіо Свобода" стосувався того, скільки генералів списалися в запас за час повномасштабного вторгнення за висновками військово-лікарських комісій", - говориться у повідомленні.

У березні ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Сергія Шапталу було звільнено з військової служби за станом здоров’я. Залужний і Шаптала були звільнені за висновком ВЛК про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку.

Пізніше ЗМІ повідомили, що Залужний взимку, ще до призначення його на посаду посла, пройшов військово-лікарську комісію, де був визнаний непридатним для служби в армії.

У квітні колишня очільниця медичних сил ЗСУ генерал-майор Тетяна Остащенко звільнилася з військової служби за станом здоров’я та була знята з військового обліку. Остащенко пішла з армії через два місяці після її відставки з посади командувачки Медсил.

У листопаді екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля звільнили з військової служби на підставі висновку ВЛК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, генерали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Питання ексгумацій жертв Волинської трагедії: Україна та Польща ухвалили спільну заяву
Сьогодні, 12:10
За час повномасштабної війни за станом здоров’я в запас звільнили 41 генерала, – ЗСУ
Сьогодні, 11:41
У Луцьку 62-річний водій наїхав на пішохода: постраждалий - у лікарні
Сьогодні, 11:04
До переліку нематеріальної культурної спадщини Волині потрапили ще шість елементів
Сьогодні, 10:53
У Києві - двоє постраждалих унаслідок російської атаки дронів
Сьогодні, 10:12
Схожі новини
У Києві - двоє постраждалих унаслідок російської атаки дронів У Києві - двоє постраждалих унаслідок російської атаки дронів
Сьогодні, 10:12
Уночі росія запустила по Україні 89 безпілотників Уночі росія запустила по Україні 89 безпілотників
Сьогодні, 09:45
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 27 листопада Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 27 листопада
Сьогодні, 09:12
У 2014-му став на захист країни: зупинилося серце капітана Нацгвардії, Героя з Луцька Сергія Овчарука У 2014-му став на захист країни: зупинилося серце капітана Нацгвардії, Героя з Луцька Сергія Овчарука
26 листопад, 13:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Питання ексгумацій жертв Волинської трагедії: Україна та Польща ухвалили спільну заяву
Сьогодні, 12:10
 0
За час повномасштабної війни за станом здоров’я в запас звільнили 41 генерала, – ЗСУ
Сьогодні, 11:41
 0
У Луцьку 62-річний водій наїхав на пішохода: постраждалий - у лікарні
Сьогодні, 11:04
 0
До переліку нематеріальної культурної спадщини Волині потрапили ще шість елементів
Сьогодні, 10:53
 0
У Києві - двоє постраждалих унаслідок російської атаки дронів
Сьогодні, 10:12
 0
Медіа
відео
1/8