Сьогодні у Луцьку курсуватиме менше тролейбусів через обмеження споживання електроенергії

Сьогодні у Луцьку курсуватиме менше тролейбусів через обмеження споживання електроенергії
У зв'язку із обмеженням споживання електроенергії, сьогодні, 27 листопада, у період з 08.00 до 20.00 буде зменшено кількість тролейбусів на лінії.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.


Зокрема, зменшили кількість таких маршрутів:

- маршрут №1 - з 7-ми тролейбусів здійснювати перевезення буде 5 одиниць;

- маршрут №2 - з 7-ми — 5;

- маршрут №3 - з 2-х тролейбусів здійснювати перевезення буде 1 тролейбус;

- маршрут №12 - з 5-ти тролейбусів здійснювати перевезення буде 4 одиниці;

- маршрут №15 - з 7-ми тролейбусів здійснювати перевезення буде 6 одиниць;

- маршрут №15а - з 7-ми - 6 тролейбусів.

Всього з маршрутів знято 8 тролейбусів.


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Теги: Луцьк, маршрути, тролейбуси
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