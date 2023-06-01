Сьогодні у Луцьку курсуватиме менше тролейбусів через обмеження споживання електроенергії

У зв'язку із обмеженням споживання електроенергії, сьогодні, 27 листопада, у період з 08.00 до 20.00 буде зменшено кількість тролейбусів на лінії.Про це повідомили у Луцькій міській раді.- маршрут №1 - з 7-ми тролейбусів здійснювати перевезення буде 5 одиниць;- маршрут №2 - з 7-ми — 5;- маршрут №3 - з 2-х тролейбусів здійснювати перевезення буде 1 тролейбус;- маршрут №12 - з 5-ти тролейбусів здійснювати перевезення буде 4 одиниці;- маршрут №15 - з 7-ми тролейбусів здійснювати перевезення буде 6 одиниць;- маршрут №15а - з 7-ми - 6 тролейбусів.Всього з маршрутів знято 8 тролейбусів.