У Луцьку 62-річний водій наїхав на пішохода: постраждалий - у лікарні

У Луцьку 62-річний водій наїхав на пішохода: постраждалий - у лікарні
Слідчі Луцького РУП зʼясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Дубнівській.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія трапилася учора, 26 листопада, близько 9 години.

62-річний водій Volkswagen наїхав на 70-річного пішохода. Трапилося це на нерегульованому пішохідному переході. Чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.

На місці працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час розслідування буде зʼясовано усі обставини ДТП.
У Луцьку 62-річний водій наїхав на пішохода: постраждалий - у лікарні

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Теги: Луцьк, ДТП, водій, пішоход
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