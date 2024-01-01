У Луцьку 62-річний водій наїхав на пішохода: постраждалий - у лікарні
Сьогодні, 11:04
Слідчі Луцького РУП зʼясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Дубнівській.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилася учора, 26 листопада, близько 9 години.
62-річний водій Volkswagen наїхав на 70-річного пішохода. Трапилося це на нерегульованому пішохідному переході. Чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.
На місці працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час розслідування буде зʼясовано усі обставини ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилася учора, 26 листопада, близько 9 години.
62-річний водій Volkswagen наїхав на 70-річного пішохода. Трапилося це на нерегульованому пішохідному переході. Чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.
На місці працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час розслідування буде зʼясовано усі обставини ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку 62-річний водій наїхав на пішохода: постраждалий - у лікарні
Сьогодні, 11:04
У Києві - двоє постраждалих унаслідок російської атаки дронів
Сьогодні, 10:12
Уночі росія запустила по Україні 89 безпілотників
Сьогодні, 09:45