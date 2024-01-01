У Києві - двоє постраждалих унаслідок російської атаки дронів
Сьогодні, 10:12
У ніч проти 27 листопада росія атакувала дронами Київ.
Про це повідомили Київська міська військова адміністрація та міський голова Віталій Кличко.
Уламки збитих російських дронів упали у Дніпровському районі столиці, унаслідок чого зазнав пошкодження будинок на воді. У КМВА повідомили, що зазнав руйнувань об’єкт нежитлової інфраструктури.
"Поранень зазнали двоє людей, одного постраждалого госпіталізували. Ще одному — надали допомогу на місці.
Наразі на місці обстрілу працюють екстрені служби", - повідомив Кличко.
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Про це повідомили Київська міська військова адміністрація та міський голова Віталій Кличко.
Уламки збитих російських дронів упали у Дніпровському районі столиці, унаслідок чого зазнав пошкодження будинок на воді. У КМВА повідомили, що зазнав руйнувань об’єкт нежитлової інфраструктури.
"Поранень зазнали двоє людей, одного постраждалого госпіталізували. Ще одному — надали допомогу на місці.
Наразі на місці обстрілу працюють екстрені служби", - повідомив Кличко.
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