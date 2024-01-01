Уночі росія запустила по Україні 89 безпілотників

Уночі росія запустила по Україні 89 безпілотників
У ніч на 27 листопада Росія атакувала Україну 89-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях. До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

48 безпілотників локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, п'ять безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій.

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Теги: Росія, Україна, війна
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