Уночі росія запустила по Україні 89 безпілотників





Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.



Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях. До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.



48 безпілотників локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, п'ять безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 27 листопада Росія атакувала Україну 89-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях. До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.48 безпілотників локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, п'ять безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій.

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