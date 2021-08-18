У терцентрі в Луцьку відновив роботу будинок для бездомних людей





Модульний будинок загалом розрахований на одночасне перебування у ньому 14 людей, одна кімната облаштована для чоловіків, інші — для жінок, розповіла Галина Шатецька.



З її слів, минулого року модульний будинок відвідали 13 людей, цього річ у ньому проживає три чоловіки та одна жінка. Щоб до нього потрапити, каже Галина Шатецька, треба мати довідку з медзакладу про те, що людина може перебувати у колективі та здорова.



"Забезпечені на ніч і чаєм, продуктами, одяг є, щоб переодягнутися, помитися мають змогу. З 12:00 до 14:00 ми забезпечуємо харчуванням усіх підопічних. А на вечір — чай, і бутерброди, мівіна, печиво", — розповідає директорка.



На нічне чергування заступив працівник терцентру Олександр. Каже, що головне правило для відвідувачів — не вживати алкоголь.



Нині у модульному будинку живе Віктор. Чоловік не має власного житла, другий рік у холодну пору року, ночує у модульному будинку терцентру. Каже, що йому тут дали теплий одяг на зиму, має можливість почитати книги.



"По під'їздах спав, місяцями, по парках бувало. Як для нас безхатченків – це взагалі на зиму – порятунок. Обігрівач є, умивальник, стіл, щоб сісти поїсти, ліжка, крісла – усе, що треба", — говорить Віктор.



При терцентрі функціонує приміщення денного перебування для людей з інвалідністю. Тут тричі годують, каже директорка терцентру Галина Шатецька. Також у приміщенні денного перебування є кімнати для відпочинку, спеціально обладнаний туалет для людей з інвалідністю, душ. Одна людина може відвідувати відділення 30 днів впродовж року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У територіальному центрі соціального обслуговування Луцька, що на вулиці Данила Галицького, 18, із настанням холодів відновив роботу будинок для бездомних людей. У ньому з'явилися перші відвідувачі.Модульний будинок загалом розрахований на одночасне перебування у ньому 14 людей, одна кімната облаштована для чоловіків, інші — для жінок, розповіла Суспільному директорка терцентру соціального обслуговуванняЗ її слів, минулого року модульний будинок відвідали 13 людей, цього річ у ньому проживає три чоловіки та одна жінка. Щоб до нього потрапити, каже Галина Шатецька, треба мати довідку з медзакладу про те, що людина може перебувати у колективі та здорова."Забезпечені на ніч і чаєм, продуктами, одяг є, щоб переодягнутися, помитися мають змогу. З 12:00 до 14:00 ми забезпечуємо харчуванням усіх підопічних. А на вечір — чай, і бутерброди, мівіна, печиво", — розповідає директорка.На нічне чергування заступив працівник терцентру. Каже, що головне правило для відвідувачів — не вживати алкоголь.Нині у модульному будинку живе. Чоловік не має власного житла, другий рік у холодну пору року, ночує у модульному будинку терцентру. Каже, що йому тут дали теплий одяг на зиму, має можливість почитати книги."По під'їздах спав, місяцями, по парках бувало. Як для нас безхатченків – це взагалі на зиму – порятунок. Обігрівач є, умивальник, стіл, щоб сісти поїсти, ліжка, крісла – усе, що треба", — говорить Віктор.При терцентрі функціонує приміщення денного перебування для людей з інвалідністю. Тут тричі годують, каже директорка терцентру Галина Шатецька. Також у приміщенні денного перебування є кімнати для відпочинку, спеціально обладнаний туалет для людей з інвалідністю, душ. Одна людина може відвідувати відділення 30 днів впродовж року.

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