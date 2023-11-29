Скільки коштів Луцька міська рада спрямувала на допомогу воїнам у листопаді





Про це повідомив голова комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів Андрій Разумовський, передає



«У листопаді для потреб наших захисників було передано відповідну техніку та спорядження на понад 33 млн грн. Продовжуємо задовільняти запити військовослужбовців, адже наразі це у пріоритеті. Не зважаючи на зменшення надходжень ПДФО, за 9 місяців нинішнього року бюджет громади повністю виконаний, що показує позитивну динаміку», - зазначив Андрій Разумовський.



Також під час комісії депутати одноголосно підтримали низку важливих програм, виконання яких сприятиме добробуту жителів громади.



Зокрема, «Безпечне місто Луцьк», в межах якої кількість камер відеоспостереження буде збільшуватися. Погодили перспективну програму «Вода для здорового майбутнього» на наступні 5 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У листопаді 2024 року Луцька міська рада закупила для потреб наших захисників відповідну техніку та спорядження на понад 33 мільйони гривень.Про це повідомив голова комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, передає ВСН «У листопаді для потреб наших захисників було передано відповідну техніку та спорядження на понад 33 млн грн. Продовжуємо задовільняти запити військовослужбовців, адже наразі це у пріоритеті. Не зважаючи на зменшення надходжень ПДФО, за 9 місяців нинішнього року бюджет громади повністю виконаний, що показує позитивну динаміку», - зазначив Андрій Разумовський.Також під час комісії депутати одноголосно підтримали низку важливих програм, виконання яких сприятиме добробуту жителів громади.Зокрема, «Безпечне місто Луцьк», в межах якої кількість камер відеоспостереження буде збільшуватися. Погодили перспективну програму «Вода для здорового майбутнього» на наступні 5 років.

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