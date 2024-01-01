Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 27 листопада

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 27 листопада
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27 листопада 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 25 листопада, була сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим магнітним хвилюванням, які вже до середи, 27 листопада, вщухнуть і магнітосфера прийде в норму.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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