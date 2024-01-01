Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 27 листопада
Сьогодні, 03:11
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27 листопада 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок, 25 листопада, була сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим магнітним хвилюванням, які вже до середи, 27 листопада, вщухнуть і магнітосфера прийде в норму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок, 25 листопада, була сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим магнітним хвилюванням, які вже до середи, 27 листопада, вщухнуть і магнітосфера прийде в норму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 27 листопада
Сьогодні, 03:11
27 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Помер найстаріший чоловік планети
26 листопад, 23:19