Скільки коштує морква та цибуля на волинському ринку





Про це передає



За словами продавців, біла ріпчаста цибуля наразі коштує 25 гривень за кілограм, тоді як синя цибуля пропонується за 40 гривень за кілограм.



Ціни на моркву варіюються в межах 30–35 гривень за кілограм залежно від розміру та якості овочів.



Місцеві жителі зазначають, що вартість цибулі та моркви протягом останнього місяця залишається незмінною, що дозволяє планувати витрати на покупки. Продавці додають, що стабільність цін пояснюється достатньою пропозицією овочів на ринку та сприятливими умовами для зберігання продукції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринку міста Рожище Луцького району продовжують пропонувати широкий вибір овочів, серед яких найпопулярнішими залишаються морква та цибуля. Покупці можуть бути впевненими у стабільності цін, що особливо важливо в умовах нестабільної економічної ситуації.Про це передає ВСН За словами продавців, біла ріпчаста цибуля наразі коштує 25 гривень за кілограм, тоді як синя цибуля пропонується за 40 гривень за кілограм.Ціни на моркву варіюються в межах 30–35 гривень за кілограм залежно від розміру та якості овочів.Місцеві жителі зазначають, що вартість цибулі та моркви протягом останнього місяця залишається незмінною, що дозволяє планувати витрати на покупки. Продавці додають, що стабільність цін пояснюється достатньою пропозицією овочів на ринку та сприятливими умовами для зберігання продукції.

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