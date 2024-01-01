Курс валют на 27 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 27 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 27 листопада. Валюта зросла у ціні. Долар додав 7 коп., євро — 21 коп., злотий — 8 коп.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 41,50 (+7 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,47(+21 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,06 (+8 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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Сьогодні, 01:30
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27 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
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Помер найстаріший чоловік планети
26 листопад, 23:19
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