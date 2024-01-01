Курс валют на 27 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 27 листопада. Валюта зросла у ціні. Долар додав 7 коп., євро — 21 коп., злотий — 8 коп.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,50 (+7 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,47(+21 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,06 (+8 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,50 (+7 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,47(+21 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,06 (+8 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют на 27 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
27 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Помер найстаріший чоловік планети
26 листопад, 23:19
На волинському ринку суттєво подешевшала картопля
26 листопад, 22:12