Курс валют на 27 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомляється на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США – 41,50 (+7 коп.)



Курс євро

1 євро – 43,47(+21 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,06 (+8 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 27 листопада. Валюта зросла у ціні. Долар додав 7 коп., євро — 21 коп., злотий — 8 коп.Про це повідомляється на сайті НБУ.Курс долара1 долар США – 41,50 (+7 коп.)Курс євро1 євро – 43,47(+21 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,06 (+8 коп.)

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