Коли засвітять головні ялинки Луцька

Коли засвітять головні ялинки Луцька
У Луцьку розпочали підготовку до різдвяно-новорічних свят. Ілюмінацію планують ввімкнути у переддень святого Миколая.

У середу, 27 листопада, працівники КП «Луцьксвітло» почали підготовчі роботи до свята. Планують прикрасити три ялинки на Театральному майдані, також встановити святкову ілюмінацію на проспекті Волі та вулиці Лесі Українки.

Зараз перевіряють, чи немає в гірляндах перегорілих лампочок, які треба замінити, повідомив misto.media директор КП «Луцьксвітло» Валерій Мазін.

Почати вбирати дерева планують наступного тижня. За словами Мазіна, нових прикрас до свят не купували, будуть використовувати ті, що лишилися з минулих років. Використають жовто-сині гірлянди.

Центральні ялинки та ілюмінацію планують ввімкнути орієнтовно 5 грудня — напередодні дня святого Миколая.

Нагадаємо, цьогоріч екологи не радять прикрашати тріо ялинок, які ростуть на Театральному майдані, через їх хворобливий стан і пропонують дати деревам відпочинок.

Також на Театральному майдані облаштують різдвяно-новорічну локацію, повідомляють у міськраді.

У місті запланували:

- благодійний різдвяний ярмарок навпроти головного корпусу ВНУ ім. Лесі Українки на просп. Волі;

- творчий проєкт «Різдвяна майстерня»;

- фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим»;

- фестиваль «Різдвяні піснеспіви»;

- всеукраїнський фестиваль-конкурс спортивного бального танцю «Різдвяні зірочки».

Низка соціальних та благодійних заходів запланована для дітей, серед яких — діти загиблих захисників України, діти з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти, які опинились у складних життєвих обставинах.

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Теги: Луцьк, ялинки
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