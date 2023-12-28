Учасникам бійки з патрульними у Ковелі обрали запобіжний захід

Учасникам бійки з патрульними у Ковелі обрали запобіжний захід
Зловмисникам, які чинили опір патрульним у Ковелі, обрали запобіжний захід.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Таке рішення сьогодні, 27 листопада, ухвалив Ковельський міськрайонний суд Волинської області.

Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, у Ковелі патрульні зупинили автомобіль Jeep, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Водій, спілкуючись із правоохоронцями, поводився агресивно та конфліктував, не виконував їхніх законних вимог, тож інспектори почали затримувати нападника. У цей момент декілька перехожих втрутились у конфлікт та, не розібравшись в ситуації, ще більше розпалювали його.

Двох зухвалих учасників бійки затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм 45 та 43 роки.

У понеділок, 25 листопада, слідчі Ковельського районного управління поліції, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу або насильство щодо працівника поліції.

Сьогодні, за клопотанням слідчого, Ковельський міськрайонний суд Волинської області обрав підозрюваним запобіжний захід – заставу у 30 тисяч гривень.

Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, патрульні, бійка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Прем′єр Словаччини Фіцо поїде до Москви святкувати 9 травня на запрошення путіна
Сьогодні, 16:45
Лучанина судитимуть за зґвалтування 16-річної дівчини
Сьогодні, 16:05
Учасникам бійки з патрульними у Ковелі обрали запобіжний захід
Сьогодні, 15:39
У Луцьку попрощалися з двома Героями, які загинули, захищаючи Україну
Сьогодні, 15:09
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Сьогодні, 14:47
Схожі новини
У Ковелі сталася масова бійка зі стріляниною: що відомо про інцидент із патрульними У Ковелі сталася масова бійка зі стріляниною: що відомо про інцидент із патрульними
24 листопад, 22:08
На Волині 20-річний водій їздив по тротуарі в центрі міста через розгорнуту виставку «Героям Слава» На Волині 20-річний водій їздив по тротуарі в центрі міста через розгорнуту виставку «Героям Слава»
10 травень, 10:55
На Волині п'яний водій намагався відкупитися від патрульних На Волині п'яний водій намагався відкупитися від патрульних
28 грудень, 2023, 12:02
На Волині патрульні повернули батькові сина, який загубився На Волині патрульні повернули батькові сина, який загубився
12 грудень, 2023, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ОВА: ситуація з електрикою на Тернопільщині після удару рф залишається критичною
Сьогодні, 17:20
 0
Прем′єр Словаччини Фіцо поїде до Москви святкувати 9 травня на запрошення путіна
Сьогодні, 16:45
 0
Лучанина судитимуть за зґвалтування 16-річної дівчини
Сьогодні, 16:05
 0
Учасникам бійки з патрульними у Ковелі обрали запобіжний захід
Сьогодні, 15:39
 0
У Луцьку попрощалися з двома Героями, які загинули, захищаючи Україну
Сьогодні, 15:09
 0
Медіа
відео
1/8