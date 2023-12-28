Учасникам бійки з патрульними у Ковелі обрали запобіжний захід

Зловмисникам, які, обрали запобіжний захід.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Таке рішення сьогодні, 27 листопада, ухвалив Ковельський міськрайонний суд Волинської області.Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, у Ковелі патрульні зупинили автомобіль Jeep, водій якого порушив правила дорожнього руху.Водій, спілкуючись із правоохоронцями, поводився агресивно та конфліктував, не виконував їхніх законних вимог, тож інспектори почали затримувати нападника. У цей момент декілька перехожих втрутились у конфлікт та, не розібравшись в ситуації, ще більше розпалювали його.Двох зухвалих учасників бійки затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм 45 та 43 роки.У понеділок, 25 листопада, слідчі Ковельського районного управління поліції, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу або насильство щодо працівника поліції.Сьогодні, за клопотанням слідчого, Ковельський міськрайонний суд Волинської області обрав підозрюваним запобіжний захід – заставу у 30 тисяч гривень.Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.Слідство триває.