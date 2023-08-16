Двом учасникам бійки у Ковелі повідомили про підозру

Двом учасникам бійки у Ковелі повідомили про підозру
Зухвалим зловмисникам, які чинили опір патрульним у Ковелі, слідчі повідомили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Близько 15-ї години патрульні зупинили автомобіль Jeep, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Під час складання адміністративних матеріалів перехожий поцупив ключі від службового автомобіля патрульних.

Спілкуючись із правоохоронцями, він поводився агресивно та конфліктував, не виконував їхніх законних вимог, тож інспектори почали затримувати нападника. У цей момент декілька перехожих втрутились у конфлікт та, не розібравшись в ситуації, ще більше розпалювали його.

Одна із поліцейських зробила попереджувальний постріл угору, аби подати сигнал тривоги та викликати допоміжні сили.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група Ковельського РУП.

Двох зухвалих учасників бійки затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм 45 та 43 роки.

Сьогодні слідчі Ковельського районного управління поліції, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу або насильство щодо працівника поліції.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу – тримання під вартою.

Слідство триває.


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Теги: Ковель, поліція
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