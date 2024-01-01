«Укрпошта» планує доставити «тисячу Зеленського» близько 2 мільйонам українців





Про це повідомила пресслужба «Укрпошти», пише



З грудня «Укрпошта» виплачуватиме по 1 000 гривень пенсіонерам, людям з інвалідністю I та II групи, а також одержувачам соціальної допомоги, зокрема на прифронтових територіях.



Перші виплати проводитимуть разом із пенсіями та соціальною допомогою на початку грудня, через листонош, стаціонарні та пересувні відділення «Укрпошти».



Перелік громадян, які отримуватимуть допомогу через «Укрпошту», формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто буде включений до такого переліку, не зможуть подати заявку через застосунок «Дія».



Нагадаємо, допомога за програмою «Зимова єПідтримка» буде надаватися у період з грудня 2024 року по лютий 2025 року. Приймання заявок на отримання допомоги через «Укрпошту» розпочнеться на початку грудня.



Допомогу можна буде використати до березня 2025 року на оплату комунальних послуг, послуг мобільного зв’язку та купівлю товарів українського виробництва — харчів, побутової хімії, ліків та інших товарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Укрпошта» планує виплатити одноразову державну допомогу за програмою «Зимова єПідтримка» для близько 2 мільйонів українців.Про це повідомила пресслужба «Укрпошти», пише Громадське З грудня «Укрпошта» виплачуватиме по 1 000 гривень пенсіонерам, людям з інвалідністю I та II групи, а також одержувачам соціальної допомоги, зокрема на прифронтових територіях.Перші виплати проводитимуть разом із пенсіями та соціальною допомогою на початку грудня, через листонош, стаціонарні та пересувні відділення «Укрпошти».Перелік громадян, які отримуватимуть допомогу через «Укрпошту», формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто буде включений до такого переліку, не зможуть подати заявку через застосунок «Дія».Нагадаємо, допомога за програмою «Зимова єПідтримка» буде надаватися у період з грудня 2024 року по лютий 2025 року. Приймання заявок на отримання допомоги через «Укрпошту» розпочнеться на початку грудня.Допомогу можна буде використати до березня 2025 року на оплату комунальних послуг, послуг мобільного зв’язку та купівлю товарів українського виробництва — харчів, побутової хімії, ліків та інших товарів.

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