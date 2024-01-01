«Укрпошта» планує доставити «тисячу Зеленського» близько 2 мільйонам українців

«Укрпошта» планує доставити «тисячу Зеленського» близько 2 мільйонам українців
«Укрпошта» планує виплатити одноразову державну допомогу за програмою «Зимова єПідтримка» для близько 2 мільйонів українців.

Про це повідомила пресслужба «Укрпошти», пише Громадське.

З грудня «Укрпошта» виплачуватиме по 1 000 гривень пенсіонерам, людям з інвалідністю I та II групи, а також одержувачам соціальної допомоги, зокрема на прифронтових територіях.

Перші виплати проводитимуть разом із пенсіями та соціальною допомогою на початку грудня, через листонош, стаціонарні та пересувні відділення «Укрпошти».

Перелік громадян, які отримуватимуть допомогу через «Укрпошту», формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто буде включений до такого переліку, не зможуть подати заявку через застосунок «Дія».

Нагадаємо, допомога за програмою «Зимова єПідтримка» буде надаватися у період з грудня 2024 року по лютий 2025 року. Приймання заявок на отримання допомоги через «Укрпошту» розпочнеться на початку грудня.

Допомогу можна буде використати до березня 2025 року на оплату комунальних послуг, послуг мобільного зв’язку та купівлю товарів українського виробництва — харчів, побутової хімії, ліків та інших товарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: допомога, тисяча
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна вперше вдарила ракетами ATACMS по російському аеродрому
Сьогодні, 19:15
«Укрпошта» планує доставити «тисячу Зеленського» близько 2 мільйонам українців
Сьогодні, 18:25
Двом учасникам бійки у Ковелі повідомили про підозру
Сьогодні, 17:35
«Укриття повинні бути завжди відчинені під час повітряних тривог», – Рудницький
Сьогодні, 17:19
Взяла на прокат два велосипеди й не повернула: у Луцьку судили матір чотирьох дітей
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
На виплату «тисячі Зеленського» цьогоріч піде 5 млрд гривень. У 2025 році — ще більше На виплату «тисячі Зеленського» цьогоріч піде 5 млрд гривень. У 2025 році — ще більше
22 листопад, 16:07
Уряд ухвалив виплату кожному українцю по тисячі гривень з 1 грудня Уряд ухвалив виплату кожному українцю по тисячі гривень з 1 грудня
15 листопад, 13:54
США можуть передати Україні далекобійні ракети JASSM, – Reuters США можуть передати Україні далекобійні ракети JASSM, – Reuters
24 листопад, 13:47
Чехія передасть Україні пів мільйона снарядів великого калібру Чехія передасть Україні пів мільйона снарядів великого калібру
23 листопад, 07:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна вперше вдарила ракетами ATACMS по російському аеродрому
Сьогодні, 19:15
 0
«Укрпошта» планує доставити «тисячу Зеленського» близько 2 мільйонам українців
Сьогодні, 18:25
 0
Двом учасникам бійки у Ковелі повідомили про підозру
Сьогодні, 17:35
 0
«Укриття повинні бути завжди відчинені під час повітряних тривог», – Рудницький
Сьогодні, 17:19
 0
Взяла на прокат два велосипеди й не повернула: у Луцьку судили матір чотирьох дітей
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8