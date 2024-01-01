Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 26 листопада



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла, у Луцьку вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 4-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі на дорогах місцями ожеледиця.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла, у Луцьку вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 4-6° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію