Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 26 листопада
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла, у Луцьку вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 4-6° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 26 листопада
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла, у Луцьку вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 4-6° тепла.
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