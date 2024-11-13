На війні загинули два воїни з Луцька Сергій Дудка і Сергій Веремчук
Сьогодні, 20:35
Волинь та Луцька громада зазнала чергової втрати - російсько-українська війна забрала життя воїнів з Луцька.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Дудка Сергій Володимирович, 25.11.1992 року народження, проходив військову службу за контрактом та був зарахований до особового складу військової частини Національної гвардії України на посаду командира 2 стрілецького взводу стрілецької роти (резервної).
Молодший лейтенант Дудка Сергій Володимирович загинув 13.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нестерянка Запорізької області.
Лучанин Веремчук Сергій Іванович, 21.09.1980 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника протитанкового взводу роти вогневої підтримки.
Сержант Веремчук Сергій Іванович загинув 20.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Дудка Сергій Володимирович, 25.11.1992 року народження, проходив військову службу за контрактом та був зарахований до особового складу військової частини Національної гвардії України на посаду командира 2 стрілецького взводу стрілецької роти (резервної).
Молодший лейтенант Дудка Сергій Володимирович загинув 13.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нестерянка Запорізької області.
Лучанин Веремчук Сергій Іванович, 21.09.1980 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника протитанкового взводу роти вогневої підтримки.
Сержант Веремчук Сергій Іванович загинув 20.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області.
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