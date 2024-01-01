На Харківщині загинув воїн з Волині Ігор Дмитрук





Про це повідомили на сторінці Камінь-Кашинської громади.



"Під час виконання бойового завдання із захисту України загинув наш земляк, житель села Підцир'я – Дмитрук Ігор Миколайович, 1970 року народження. Життя бійця трагічно обірвалося в Харківській області 24 листопада 2024 року", - йдеться у повідомленні.



Деталі зустрічі солдата на рідній Батьківщині повідомимо згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову глибоким смутком, болем і жалем огорнута Волинь та Камінь-Каширська громада. З фронту надійшла чорна звістка про загибель воїна-кранина.Про це повідомили на сторінці Камінь-Кашинської громади."Під час виконання бойового завдання із захисту України загинув наш земляк, житель села Підцир'я –, 1970 року народження. Життя бійця трагічно обірвалося в Харківській області 24 листопада 2024 року", - йдеться у повідомленні.Деталі зустрічі солдата на рідній Батьківщині повідомимо згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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