На Харківщині загинув воїн з Волині Ігор Дмитрук

На Харківщині загинув воїн з Волині Ігор Дмитрук
Знову глибоким смутком, болем і жалем огорнута Волинь та Камінь-Каширська громада. З фронту надійшла чорна звістка про загибель воїна-кранина.

Про це повідомили на сторінці Камінь-Кашинської громади.

"Під час виконання бойового завдання із захисту України загинув наш земляк, житель села Підцир'я – Дмитрук Ігор Миколайович, 1970 року народження. Життя бійця трагічно обірвалося в Харківській області 24 листопада 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Деталі зустрічі солдата на рідній Батьківщині повідомимо згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, війна, загибель, Підцир'я, Камінь-Каширський, втрата
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