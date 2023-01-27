На Волині розшукують безвісти зниклу пенсіонерку

Співробітники сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклої Копач Надії Павлівни, 15 листопада 1949 року народження, жительки міста Ківерці.єПро це повідомляють у ГУНП у Волинській області.Жінка 24 листопада 2024 року в обідню пору пішла з дому та до цього часу не повернулась. Де перебуває зараз невідомо.зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве, кульгає на праву ногу.у куртку чорного кольору, сині спортивні штани, черевики, чорну шапку, при собі мала маленьку сумку.Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу волинянку, повідомити поліцію за номерами телефонів: (+380) 66 391 68 53 або на лінію 102.