На Волині розшукують безвісти зниклу пенсіонерку

На Волині розшукують безвісти зниклу пенсіонерку
Співробітники сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклої Копач Надії Павлівни, 15 листопада 1949 року народження, жительки міста Ківерці.є

Про це повідомляють у ГУНП у Волинській області.

Жінка 24 листопада 2024 року в обідню пору пішла з дому та до цього часу не повернулась. Де перебуває зараз невідомо.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве, кульгає на праву ногу.

Була одягнена: у куртку чорного кольору, сині спортивні штани, черевики, чорну шапку, при собі мала маленьку сумку.

Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу волинянку, повідомити поліцію за номерами телефонів: (+380) 66 391 68 53 або на лінію 102.

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Теги: Волинь, Ківерці, розшук, зникнення
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