На Волині розшукують безвісти зниклу пенсіонерку
25 листопад, 22:38
Співробітники сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклої Копач Надії Павлівни, 15 листопада 1949 року народження, жительки міста Ківерці.є
Про це повідомляють у ГУНП у Волинській області.
Жінка 24 листопада 2024 року в обідню пору пішла з дому та до цього часу не повернулась. Де перебуває зараз невідомо.
Прикмети: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве, кульгає на праву ногу.
Була одягнена: у куртку чорного кольору, сині спортивні штани, черевики, чорну шапку, при собі мала маленьку сумку.
Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу волинянку, повідомити поліцію за номерами телефонів: (+380) 66 391 68 53 або на лінію 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у ГУНП у Волинській області.
Жінка 24 листопада 2024 року в обідню пору пішла з дому та до цього часу не повернулась. Де перебуває зараз невідомо.
Прикмети: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве, кульгає на праву ногу.
Була одягнена: у куртку чорного кольору, сині спортивні штани, черевики, чорну шапку, при собі мала маленьку сумку.
Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу волинянку, повідомити поліцію за номерами телефонів: (+380) 66 391 68 53 або на лінію 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
26 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Як отримати «тисячу Зеленського»: покрокова інструкція
25 листопад, 23:19
На Волині розшукують безвісти зниклу пенсіонерку
25 листопад, 22:38
Коли і де на Волині вимикатимуть світло у вівторок, 26 листопада
25 листопад, 21:57
На Харківщині загинув воїн з Волині Ігор Дмитрук
25 листопад, 21:16