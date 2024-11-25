Україна вперше вдарила ракетами ATACMS по російському аеродрому

Україна вперше вдарила ракетами ATACMS по російському аеродрому
OSINT-аналітики з’ясували, що Україна вперше вдарила американськими балістичними ракетами ATACMS з касетною бойовою частиною по військовому аеродрому у Курській області РФ.

Про це пише Українська правда з посиланням на "Militarnyi".

За даними аналітиків, у ніч на 25 листопада українські ракетні війська завдали удару по російському аеродрому тактичної авіації "Курськ-Східний" ракетами ATACMS.

Проєкт показав світлини з детонацією суббоєприпасів двох ракет М39 з касетною бойовою частиною на території летовища.

По ідентифікованій геолокації видно, що ракети атакували стоянку авіаційної техніки, зокрема, бойових літаків. Наразі невідомо, чи були вони там у момент удару.

Один із російських Z-воєнкорів, який пов’язаний авіацією, також підтвердив факт удару балістичними ракетами. Він заявляє про пуск 8 ракет, з яких росіяни "відпрацювали" по семи. Втім цей термін означає лише спробу перехоплення, а не збиття.

17 листопада видання The New York Times повідомило, чинний президент США Джо Байден вперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети ATACMS для удару по території Росії. Вони залежно від модифікації можуть мати дальність від 140 до 300 км.

В ніч на 19 листопада Сили оборони України вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами ATACMS по території Росії.

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Теги: Росія, Україна, війна
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