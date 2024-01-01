«Укриття повинні бути завжди відчинені під час повітряних тривог», – Рудницький

25 листопада Іван Рудницький - голова Волинської ОДА провів щотижневу оперативну нараду з очільниками районних військових адміністрацій, силових структур, структурних підрозділів облдержадміністрації та головами громад Волині.Про це повідомили у Волинський ОВА.Серед питань, які порушили – забезпечення населення укриттями та їх готовність до використання під час повітряної тривоги, а також робота систем оповіщення у громадах області.«Мені пишуть, що в деяких громадах області закриті укриття під час тривоги. Щодо систем оповіщення, то є громади, у яких їх досі немає. Так, у деяких є вже виготовлені проєктно-кошторисні документації на встановлення, однак є й такі, у котрих немає й цього. Тож необхідно передбачити на це кошти у місцевому бюджеті. Це безпека наших людей», – звернувся до учасників заходу Іван Рудницький.До прикладу, у Камінь-Каширському районі є 10 систем оповіщення. З них одна сирена у Прилісненській громаді вийшла з ладу, а саме стала тихо звучати. Тож РВА повідомила виробника про несправність для усунення неполадок. На території Сошичненської тергромади немає системи оповіщення, але сільська рада уже передбачила 50 тисяч гривень на виготовлення проєктно-технічної документації для створення місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення (МАСЦО).Там, де немає сирен оповіщення населення про повітряну тривогу здійснюється за допомогою груп у соціальних мережах, чат-ботів тощо. Тож начальник ОВА сказав, що громади повинні передбачити кошти на наступний рік для встановлення систем.«Оповіщення, найперше, повинно бути через зовнішні сирени, а не лише у мобільних месенджерах», – додав очільник області.Також він звернувся до керівників громад з проханням встановити вказівники до укриттів.«На території населених пунктів необхідно встановити вказівники до захисних споруд, щоб кожен зміг легко зорієнтуватися у напрямку руху. Укриття, своєю чергою, повинні бути завжди відчинені під час повітряних тривог, в тому числі у нічний час», – наголосив Іван Рудницький.