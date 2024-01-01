Взяла на прокат два велосипеди й не повернула: у Луцьку судили матір чотирьох дітей

На проспекті Соборності у Луцьку місцева жителька взяла на прокат два велосипеди, але не повернула їх. Жінку судили за шахрайство.Про це йдеться у вироку від 20 листопада.Підсудна - уродженка Луцька, раніше не судима, має на утриманні чотирьох дітей.Слідство встановило, що у липні цього року вона взяла в оренду два велосипеди марок «Pride XC 2.0» та «Spelli SX-4500», але не повернула їх назад. Загальна вартість транспортних засобів становить понад 20 000 гривень.На суді лучанка повністю визнала свою провину, пояснивши, що привласнила майно через складні життєві обставини.Суд призначив обвинуваченій 240 годин громадських робіт із графіком не більше 4 годин на день, а також зобов’язав її компенсувати матеріальну шкоду потерпілому підприємцю.