Третя штурмова вибила ворога з Копанок Харківської області

Третя штурмова вибила ворога з Копанок Харківської області
Третя штурмова бригада вибила ворога з Копанок Харківської області. Зараз цей населений пункт – під контролем Сил оборони.

Цього вдалося досягти завдяки підрозділу 2-го механізованого батальйону, повідомили в 3 ОШБ. Окрім успішної операції із зачистки від ворожих сил селища Копанки, бійцям бригади вдалося захопити тут нову партію полонених окупантів, пише LB.ua.

Всі вони – з 1-ї танкової армії.

"Під час взяття ворог крив ділянку 152 калібром, але вже не по наших бійцях, а щоб ліквідувати своїх", – додали в бригаді.

Військові також опублікували відео розмови з окупантами. Вони заявили, що всі були "під слідством", тобто на війну їх відправили, аби вони не відбували покарання.

Окупанти також на відео засвідчили, що при взятті в полон їх не били і не катували. Також вони сказали, що "не варто" іти воювати в Україну.

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Теги: Росія, Україна, війна
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