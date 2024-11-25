Третя штурмова вибила ворога з Копанок Харківської області





Цього вдалося досягти завдяки підрозділу 2-го механізованого батальйону, повідомили в 3 ОШБ. Окрім успішної операції із зачистки від ворожих сил селища Копанки, бійцям бригади вдалося захопити тут нову партію полонених окупантів, пише



Всі вони – з 1-ї танкової армії.



"Під час взяття ворог крив ділянку 152 калібром, але вже не по наших бійцях, а щоб ліквідувати своїх", – додали в бригаді.



Військові також опублікували відео розмови з окупантами. Вони заявили, що всі були "під слідством", тобто на війну їх відправили, аби вони не відбували покарання.



Окупанти також на відео засвідчили, що при взятті в полон їх не били і не катували. Також вони сказали, що "не варто" іти воювати в Україну.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Третя штурмова бригада вибила ворога з Копанок Харківської області. Зараз цей населений пункт – під контролем Сил оборони.Цього вдалося досягти завдяки підрозділу 2-го механізованого батальйону, повідомили в 3 ОШБ. Окрім успішної операції із зачистки від ворожих сил селища Копанки, бійцям бригади вдалося захопити тут нову партію полонених окупантів, пише LB.ua Всі вони – з 1-ї танкової армії."Під час взяття ворог крив ділянку 152 калібром, але вже не по наших бійцях, а щоб ліквідувати своїх", – додали в бригаді.Військові також опублікували відео розмови з окупантами. Вони заявили, що всі були "під слідством", тобто на війну їх відправили, аби вони не відбували покарання.Окупанти також на відео засвідчили, що при взятті в полон їх не били і не катували. Також вони сказали, що "не варто" іти воювати в Україну.

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