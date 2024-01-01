Оприлюднили адреси підрозділів поліції Волині, в яких громадяни можуть задекларувати зброю

Оприлюднили адреси підрозділів поліції Волині, в яких громадяни можуть задекларувати зброю
25 листопада вступив у дію Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Прийняття цього Закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї, що є вкрай важливим не лише в період воєнного стану, а й у мирний час.

"Якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у найближчому до вас підрозділі поліції", - зазначають правоохоронці.
Оприлюднили адреси підрозділів поліції Волині, в яких громадяни можуть задекларувати зброю

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Теги: Волинь, зброя, поліція, адреси
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