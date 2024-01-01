У Луцьку нетверезий водій з’їхав у кювет
Сьогодні, 15:10
У Луцьку нетверезий водій з’їхав у кювет.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Учора, під час патрулювання, до нас звернувся громадянин, який повідомив, що побачив, як автомобіль з’їхав у кювет.
Обстеживши територію, ми помітили транспортний засіб. З’ясувалося, що водій, керуючи автомобілем марки Ford, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, в результаті чого злетів з дороги", - йдеться в повідомленні.
Спілкуючись, інспектори у 39-річного водія помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці. Результат — 1, 78 проміле.
На водія склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Учора, під час патрулювання, до нас звернувся громадянин, який повідомив, що побачив, як автомобіль з’їхав у кювет.
Обстеживши територію, ми помітили транспортний засіб. З’ясувалося, що водій, керуючи автомобілем марки Ford, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, в результаті чого злетів з дороги", - йдеться в повідомленні.
Спілкуючись, інспектори у 39-річного водія помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці. Результат — 1, 78 проміле.
На водія склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.
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