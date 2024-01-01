Заробляв гроші на лікування дружини: у Луцьку чоловіка засудили на 6 років за розповсюдження наркотиків

Заробляв гроші на лікування дружини: у Луцьку чоловіка засудили на 6 років за розповсюдження наркотиків
Луцький районний суд виніс вирок чоловіку, якого звинуватили у збуті психотропних речовин.

Під час судового засідання обвинувачений зізнався, що на таку діяльність його штовхнула фінансова скрута та обов’язок доглядати за хворою дружиною.

Про це йдеться у судовому рішенні від 19 листопада.

Підсудний - львів’янин, офіційно працевлаштований, одружений, раніше не судимий.

Слідство встановило, що чоловік "працював" закладником у популярному телеграм-каналі. У липні цього року він отримав, ймовірно, від своїх кураторів, посилку через поштомат. В ній містилося понад 36 грамів психотропної речовини PVP, що відповідно до законодавства вважається особливо великим розміром. Наркотики підсудний приніс додому, де того ж дня і був затриманий поліцією.

Під час судового засідання обвинувачений пояснив свої дії скрутним матеріальним становищем і потребою лікувати дружину, яка має інвалідність. Він зізнався, що протягом місяця дійсно працював на телеграм-канал, займаючись закладками наркотичних речовин та отримуючи по 400 гривень винагороди за один продаж.

Суд врахував каяття обвинуваченого та його особисті обставини, проте визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 307 (Незаконний обіг наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Відтак, його засудили до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку нетверезий водій з’їхав у кювет
Сьогодні, 15:10
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Богданом Войтюком
Сьогодні, 14:49
Заробляв гроші на лікування дружини: у Луцьку чоловіка засудили на 6 років за розповсюдження наркотиків
Сьогодні, 14:47
Кинув шину в працівників ТЦК: як суд покарав одного з учасників мітингу в Ковелі на Волині
Сьогодні, 14:06
У Європі знову обговорюють відправку військ до України, - Le Monde
Сьогодні, 13:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Оприлюднили адреси підрозділів поліції Волині, в яких громадяни можуть задекларувати зброю
Сьогодні, 16:03
 0
Зниження віку для мобілізації: у Раді зареєстрували законопроєкт
Сьогодні, 15:45
 0
У Луцьку нетверезий водій з’їхав у кювет
Сьогодні, 15:10
 0
Натуральна косметика для обличчя: краса та здоров'я від природи
Сьогодні, 15:02
 0
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Богданом Войтюком
Сьогодні, 14:49
 0
Медіа
відео
1/8