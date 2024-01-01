Заробляв гроші на лікування дружини: у Луцьку чоловіка засудили на 6 років за розповсюдження наркотиків

Луцький районний суд виніс вирок чоловіку, якого звинуватили у збуті психотропних речовин.Під час судового засідання обвинувачений зізнався, що на таку діяльність його штовхнула фінансова скрута та обов’язок доглядати за хворою дружиною.Про це йдеться у судовому рішенні від 19 листопада.Підсудний - львів’янин, офіційно працевлаштований, одружений, раніше не судимий.Слідство встановило, що чоловік "працював" закладником у популярному телеграм-каналі. У липні цього року він отримав, ймовірно, від своїх кураторів, посилку через поштомат. В ній містилося понад 36 грамів психотропної речовини PVP, що відповідно до законодавства вважається особливо великим розміром. Наркотики підсудний приніс додому, де того ж дня і був затриманий поліцією.Під час судового засідання обвинувачений пояснив свої дії скрутним матеріальним становищем і потребою лікувати дружину, яка має інвалідність. Він зізнався, що протягом місяця дійсно працював на телеграм-канал, займаючись закладками наркотичних речовин та отримуючи по 400 гривень винагороди за один продаж.Суд врахував каяття обвинуваченого та його особисті обставини, проте визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 307 (Незаконний обіг наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.Відтак, його засудили до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.