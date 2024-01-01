У Європі знову обговорюють відправку військ до України, - Le Monde
Сьогодні, 13:41
Дискусії про відправку західних військ і приватних оборонних компаній до України відновилися.
Про це пише видання Le Monde із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Вони знову почалися на тлі вступу в січні 2025 року на посаду президента США Дональда Трампа.
За даними Le Monde, в лютому, коли президент Франції Емманюель Макрон публічно говорив про можливе надсилання західних військ в Україну, це викликало "різку протидію" з боку деяких країн, зокрема Німеччини. Проте в останні тижні обговорення відновили, зокрема під час візиту прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Франції.
"Між Великою Британією та Францією ведуться переговори щодо співробітництва в галузі оборони, у тому числі з метою створення ударної сили союзників у Європі, орієнтованої на Україну та європейську безпеку загалом", - сказало виданню військове джерело.
ЗМІ нагадають про заяву глави МЗС Франції Жана-Ноеля Барро, який сказав, що "червоних ліній" у питанні підтримки України не існує".
Розміщення військ НАТО в Україні
Наприкінці лютого 2024 року президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
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Про це пише видання Le Monde із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Вони знову почалися на тлі вступу в січні 2025 року на посаду президента США Дональда Трампа.
За даними Le Monde, в лютому, коли президент Франції Емманюель Макрон публічно говорив про можливе надсилання західних військ в Україну, це викликало "різку протидію" з боку деяких країн, зокрема Німеччини. Проте в останні тижні обговорення відновили, зокрема під час візиту прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Франції.
"Між Великою Британією та Францією ведуться переговори щодо співробітництва в галузі оборони, у тому числі з метою створення ударної сили союзників у Європі, орієнтованої на Україну та європейську безпеку загалом", - сказало виданню військове джерело.
ЗМІ нагадають про заяву глави МЗС Франції Жана-Ноеля Барро, який сказав, що "червоних ліній" у питанні підтримки України не існує".
Розміщення військ НАТО в Україні
Наприкінці лютого 2024 року президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
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