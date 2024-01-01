У місті на Волині горів гараж

У Нововолинську рятувальники оперативно ліквідували пожежу гаража та запобігли перекиданню полум'я на суміжні будівлі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Надзвичайна подія трапилася сьогодні вранці — у Нововолинську на вулиці Хвильового вогонь охопив гараж на території приватного домоволодіння.За викликом спрямували два відділення рятувальників 5 ДПРЧ. О 09:33 вони локалізували горіння та запобігли його перекиданню на розташований поруч житловий будинок та господарську споруду. Пожежу ліквідували о 09:49.За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.