У місті на Волині горів гараж
Сьогодні, 12:52
У Нововолинську рятувальники оперативно ліквідували пожежу гаража та запобігли перекиданню полум'я на суміжні будівлі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Надзвичайна подія трапилася сьогодні вранці — у Нововолинську на вулиці Хвильового вогонь охопив гараж на території приватного домоволодіння.
За викликом спрямували два відділення рятувальників 5 ДПРЧ. О 09:33 вони локалізували горіння та запобігли його перекиданню на розташований поруч житловий будинок та господарську споруду. Пожежу ліквідували о 09:49.
За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Надзвичайна подія трапилася сьогодні вранці — у Нововолинську на вулиці Хвильового вогонь охопив гараж на території приватного домоволодіння.
За викликом спрямували два відділення рятувальників 5 ДПРЧ. О 09:33 вони локалізували горіння та запобігли його перекиданню на розташований поруч житловий будинок та господарську споруду. Пожежу ліквідували о 09:49.
За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.
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