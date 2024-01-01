Андрій Козюра став радником голови Волинської ОВА

Андрія Козюру призначили радником з питань ветеранської політики голови Волинської обласної військової адміністрації.



Про це він написав на своїй особистій



"Тут в цивільному житті маємо зробити все від нас залежне, щоб ветерани були почутими і відчували турботу та увагу держави не на словах, а на ділі! Попереду багато роботи в цій сфері, тому ідеї, пропозиції і побажання в приват. Завжди на звʼязку! Честь маю!", - зазначив у своєму дописі Андрій Козюра.



Довідково:

Андрій Козюра у 2020 році був обраний депутатом Волинської обласної ради від ВО «Батьківщина». Голова фракції «Батьківщина» в обласній раді. Член постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.



Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну він приєднався до лав ЗСУ та ніс службу як командир підрозділу ударних БпЛА 53-го батальйону 100-ої бригади.





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