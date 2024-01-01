Андрій Козюра став радником голови Волинської ОВА

Андрій Козюра став радником голови Волинської ОВА
Депутата Волинської обласної ради Андрія Козюру призначили радником з питань ветеранської політики голови Волинської обласної військової адміністрації.

Про це він написав на своїй особистій сторінці у фейсбуці.

"Тут в цивільному житті маємо зробити все від нас залежне, щоб ветерани були почутими і відчували турботу та увагу держави не на словах, а на ділі! Попереду багато роботи в цій сфері, тому ідеї, пропозиції і побажання в приват. Завжди на звʼязку! Честь маю!", - зазначив у своєму дописі Андрій Козюра.

Довідково:
Андрій Козюра у 2020 році був обраний депутатом Волинської обласної ради від ВО «Батьківщина». Голова фракції «Батьківщина» в обласній раді. Член постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.

Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну він приєднався до лав ЗСУ та ніс службу як командир підрозділу ударних БпЛА 53-го батальйону 100-ої бригади.

Андрій Козюра став радником голови Волинської ОВА
Андрій Козюра став радником голови Волинської ОВА

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Коментарі 1
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На фронт радників таких. Хай замінять військових
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