Підтвердили загибель Героя з Волині Василя Лучка

Лучка Василя Ігоровича.



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"Стрілець механізованого батальйону, 1993 р. н. вірний військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, загинув 17 листопада 2024 року біля населеного пункту Нововодяне Сватівського району Луганської області.



Сьогодні, 25 листопада орієнтовно о 16:00 траурний кортеж з тілом Героя востаннє везтиме Захисника додому від Волинського бюро судово-медичної експертизи в напрямку села Крупа Підгайцівської громади (вул. Сонячна, 30).



Гідно зустрінемо Воїна, який віддав життя на війні. Прохання до жителів сіл Підгайці, Лище, Крупа вшанувати Героя на шляху руху кортежу". - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що чин похорону відбудеться завтра 26 листопада.



"Орієнтовно об 11:00 годині відбудеться Парастас біля батьківської домівки. Чин похорону служитимуть у Церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Крупа, поховають захисника на сільському кладовищі", - повідомили у громаді.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові підтвердили загибель зниклого безвісти Захисника з села Крупа Підгайцівської громадиПро це повідомили у Підгайцівській громаді."Стрілець механізованого батальйону, 1993 р. н. вірний військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, загинув 17 листопада 2024 року біля населеного пункту Нововодяне Сватівського району Луганської області.Сьогодні, 25 листопада орієнтовно о 16:00 траурний кортеж з тілом Героя востаннє везтиме Захисника додому від Волинського бюро судово-медичної експертизи в напрямку села Крупа Підгайцівської громади (вул. Сонячна, 30).Гідно зустрінемо Воїна, який віддав життя на війні. Прохання до жителів сіл Підгайці, Лище, Крупа вшанувати Героя на шляху руху кортежу". - йдеться в повідомленні.Зазначається, що чин похорону відбудеться завтра 26 листопада."Орієнтовно об 11:00 годині відбудеться Парастас біля батьківської домівки. Чин похорону служитимуть у Церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Крупа, поховають захисника на сільському кладовищі", - повідомили у громаді.

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