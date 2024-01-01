Сирський доручив створити в кожній бригаді підрозділ рекрутингу

Головнокомандувач Збройних Сил Українивизначив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ."Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах. Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців", - йдеться в повідомленні.У Генштабі нагадали, що 1 жовтня 2024 року було внесено зміни до постанови уряду від 16 травня 2024 року № 560, нормами якої дозволено командирам призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.До цього в ЗСУ функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-Морських Силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальної оборони. На сьогодні вони і далі активно розвиваються та вдосконалюють свої спроможності.