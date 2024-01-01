Сирський доручив створити в кожній бригаді підрозділ рекрутингу

Сирський доручив створити в кожній бригаді підрозділ рекрутингу
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський визначив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах. Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі нагадали, що 1 жовтня 2024 року було внесено зміни до постанови уряду від 16 травня 2024 року № 560, нормами якої дозволено командирам призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

До цього в ЗСУ функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-Морських Силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальної оборони. На сьогодні вони і далі активно розвиваються та вдосконалюють свої спроможності.

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Теги: Росія, Україна, війна
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