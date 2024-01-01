Кинув шину в працівників ТЦК: як суд покарав одного з учасників мітингу в Ковелі на Волині





Чоловік має сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, йдеться у вироку, пише



З матеріалів справи стало відомо, що обвинувачений разом з іще орієнтовно сотнею учасників мітингу заблокував одну із центральних вулиць Ковеля і паралізував роботу місцевого ТЦК. Також чоловік умисно кинув у працівників поліції та військових автомобільну шину.



Висунуті обвинувачення волинянин не заперечував, у вчиненому розкаявся і просив суворо його не карати, зазначили у вироку.



Що відомо про мітинг під Ковельським ТЦК



3 серпня 2024 року біля приміщення Ковельського районного терцентру комплектування і соцпідтримки відбулася акція протесту — мітингувальники вимагали у військових відпустити кількох чоловіків, яких доставили у ТЦК.



4 серпня на офіційній сторінці Оперативного командування "Захід" та Волинського обласного ТЦК у Facebook оприлюднили спільну заяву. Військові підтвердили, що до районного ТЦК після перевірки військово-облікових даних доставили трьох чоловіків. На них наклали адміністративні стягнення і направили на проходження військово-лікарської комісії. Дії ковельчан, які вийшли на акцію протесту, військові назвали результатом роботи російських спецслужб і ботів, які закликали до масових порушень порядку.



5 серпня у поліції за фактом мітингу під ТЦК відкрили кримінальні провадження за двома статтями. Йдеться про публічні "заклики до вчинення дій, що порушують громадський порядок" і "групове порушення громадського порядку".



Довідково: групове порушення громадського порядку караються штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Заклики до порушень — штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на той самий строк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський міськрайонний суд визнав винним волинянина, який 3 серпня був учасником мітингу під Ковельським Терцентром комплектування (ТЦК), у груповому порушенні громадського порядку.Чоловік має сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, йдеться у вироку, пише Суспільне З матеріалів справи стало відомо, що обвинувачений разом з іще орієнтовно сотнею учасників мітингу заблокував одну із центральних вулиць Ковеля і паралізував роботу місцевого ТЦК. Також чоловік умисно кинув у працівників поліції та військових автомобільну шину.Висунуті обвинувачення волинянин не заперечував, у вчиненому розкаявся і просив суворо його не карати, зазначили у вироку.3 серпня 2024 року біля приміщення Ковельського районного терцентру комплектування і соцпідтримки відбулася акція протесту — мітингувальники вимагали у військових відпустити кількох чоловіків, яких доставили у ТЦК.4 серпня на офіційній сторінці Оперативного командування "Захід" та Волинського обласного ТЦК у Facebook оприлюднили спільну заяву. Військові підтвердили, що до районного ТЦК після перевірки військово-облікових даних доставили трьох чоловіків. На них наклали адміністративні стягнення і направили на проходження військово-лікарської комісії. Дії ковельчан, які вийшли на акцію протесту, військові назвали результатом роботи російських спецслужб і ботів, які закликали до масових порушень порядку.5 серпня у поліції за фактом мітингу під ТЦК відкрили кримінальні провадження за двома статтями. Йдеться про публічні "заклики до вчинення дій, що порушують громадський порядок" і "групове порушення громадського порядку".Довідково: групове порушення громадського порядку караються штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Заклики до порушень — штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на той самий строк.

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