Кинув шину в працівників ТЦК: як суд покарав одного з учасників мітингу в Ковелі на Волині

Кинув шину в працівників ТЦК: як суд покарав одного з учасників мітингу в Ковелі на Волині
Ковельський міськрайонний суд визнав винним волинянина, який 3 серпня був учасником мітингу під Ковельським Терцентром комплектування (ТЦК), у груповому порушенні громадського порядку.

Чоловік має сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, йдеться у вироку, пише Суспільне.

З матеріалів справи стало відомо, що обвинувачений разом з іще орієнтовно сотнею учасників мітингу заблокував одну із центральних вулиць Ковеля і паралізував роботу місцевого ТЦК. Також чоловік умисно кинув у працівників поліції та військових автомобільну шину.

Висунуті обвинувачення волинянин не заперечував, у вчиненому розкаявся і просив суворо його не карати, зазначили у вироку.

Що відомо про мітинг під Ковельським ТЦК

3 серпня 2024 року біля приміщення Ковельського районного терцентру комплектування і соцпідтримки відбулася акція протесту — мітингувальники вимагали у військових відпустити кількох чоловіків, яких доставили у ТЦК.

4 серпня на офіційній сторінці Оперативного командування "Захід" та Волинського обласного ТЦК у Facebook оприлюднили спільну заяву. Військові підтвердили, що до районного ТЦК після перевірки військово-облікових даних доставили трьох чоловіків. На них наклали адміністративні стягнення і направили на проходження військово-лікарської комісії. Дії ковельчан, які вийшли на акцію протесту, військові назвали результатом роботи російських спецслужб і ботів, які закликали до масових порушень порядку.

5 серпня у поліції за фактом мітингу під ТЦК відкрили кримінальні провадження за двома статтями. Йдеться про публічні "заклики до вчинення дій, що порушують громадський порядок" і "групове порушення громадського порядку".

Довідково: групове порушення громадського порядку караються штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Заклики до порушень — штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на той самий строк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ТЦК, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Богданом Войтюком
Сьогодні, 14:49
Кинув шину в працівників ТЦК: як суд покарав одного з учасників мітингу в Ковелі на Волині
Сьогодні, 14:06
У Європі знову обговорюють відправку військ до України, - Le Monde
Сьогодні, 13:41
Андрій Козюра став радником голови Волинської ОВА
Сьогодні, 13:10
У місті на Волині горів гараж
Сьогодні, 12:52
Схожі новини
Мобілізований з Волині через суд скасував свій призов Мобілізований з Волині через суд скасував свій призов
24 листопад, 18:07
Створила канал, де повідомляла про пересування ТЦК: на Волині судили громадянку Білорусі Створила канал, де повідомляла про пересування ТЦК: на Волині судили громадянку Білорусі
20 листопад, 14:11
Посварилися через військову службу: лучанин вдарив ножем товариша Посварилися через військову службу: лучанин вдарив ножем товариша
10 листопад, 11:03
19-річна волинянка, яка заморила голодом немовля, проведе два роки за ґратами 19-річна волинянка, яка заморила голодом немовля, проведе два роки за ґратами
07 листопад, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Богданом Войтюком
Сьогодні, 14:49
 0
Кинув шину в працівників ТЦК: як суд покарав одного з учасників мітингу в Ковелі на Волині
Сьогодні, 14:06
 0
У Європі знову обговорюють відправку військ до України, - Le Monde
Сьогодні, 13:41
 0
Андрій Козюра став радником голови Волинської ОВА
Сьогодні, 13:10
 0
У місті на Волині горів гараж
Сьогодні, 12:52
 0
Медіа
відео
1/8