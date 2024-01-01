Кинув шину в працівників ТЦК: як суд покарав одного з учасників мітингу в Ковелі на Волині
Сьогодні, 14:06
Ковельський міськрайонний суд визнав винним волинянина, який 3 серпня був учасником мітингу під Ковельським Терцентром комплектування (ТЦК), у груповому порушенні громадського порядку.
Чоловік має сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, йдеться у вироку, пише Суспільне.
З матеріалів справи стало відомо, що обвинувачений разом з іще орієнтовно сотнею учасників мітингу заблокував одну із центральних вулиць Ковеля і паралізував роботу місцевого ТЦК. Також чоловік умисно кинув у працівників поліції та військових автомобільну шину.
Висунуті обвинувачення волинянин не заперечував, у вчиненому розкаявся і просив суворо його не карати, зазначили у вироку.
Що відомо про мітинг під Ковельським ТЦК
3 серпня 2024 року біля приміщення Ковельського районного терцентру комплектування і соцпідтримки відбулася акція протесту — мітингувальники вимагали у військових відпустити кількох чоловіків, яких доставили у ТЦК.
4 серпня на офіційній сторінці Оперативного командування "Захід" та Волинського обласного ТЦК у Facebook оприлюднили спільну заяву. Військові підтвердили, що до районного ТЦК після перевірки військово-облікових даних доставили трьох чоловіків. На них наклали адміністративні стягнення і направили на проходження військово-лікарської комісії. Дії ковельчан, які вийшли на акцію протесту, військові назвали результатом роботи російських спецслужб і ботів, які закликали до масових порушень порядку.
5 серпня у поліції за фактом мітингу під ТЦК відкрили кримінальні провадження за двома статтями. Йдеться про публічні "заклики до вчинення дій, що порушують громадський порядок" і "групове порушення громадського порядку".
Довідково: групове порушення громадського порядку караються штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Заклики до порушень — штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на той самий строк.
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Чоловік має сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, йдеться у вироку, пише Суспільне.
З матеріалів справи стало відомо, що обвинувачений разом з іще орієнтовно сотнею учасників мітингу заблокував одну із центральних вулиць Ковеля і паралізував роботу місцевого ТЦК. Також чоловік умисно кинув у працівників поліції та військових автомобільну шину.
Висунуті обвинувачення волинянин не заперечував, у вчиненому розкаявся і просив суворо його не карати, зазначили у вироку.
Що відомо про мітинг під Ковельським ТЦК
3 серпня 2024 року біля приміщення Ковельського районного терцентру комплектування і соцпідтримки відбулася акція протесту — мітингувальники вимагали у військових відпустити кількох чоловіків, яких доставили у ТЦК.
4 серпня на офіційній сторінці Оперативного командування "Захід" та Волинського обласного ТЦК у Facebook оприлюднили спільну заяву. Військові підтвердили, що до районного ТЦК після перевірки військово-облікових даних доставили трьох чоловіків. На них наклали адміністративні стягнення і направили на проходження військово-лікарської комісії. Дії ковельчан, які вийшли на акцію протесту, військові назвали результатом роботи російських спецслужб і ботів, які закликали до масових порушень порядку.
5 серпня у поліції за фактом мітингу під ТЦК відкрили кримінальні провадження за двома статтями. Йдеться про публічні "заклики до вчинення дій, що порушують громадський порядок" і "групове порушення громадського порядку".
Довідково: групове порушення громадського порядку караються штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Заклики до порушень — штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на той самий строк.
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