У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Богданом Войтюком
Сьогодні, 14:49
Жителі міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем Богданом Войтюком, який загинув у війні із загарбницькою росією. Сьогодні, 25 листопада, Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Войтюк Богдан Вікторович (04.11.1990 року народження) загинув 4 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Богдана Войтюка на кладовищі у селі Милуші.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Войтюк Богдан Вікторович (04.11.1990 року народження) загинув 4 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Богдана Войтюка на кладовищі у селі Милуші.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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