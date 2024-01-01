У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Богданом Войтюком

Богданом Войтюком, який загинув у війні із загарбницькою росією. Сьогодні, 25 листопада, Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Войтюк Богдан Вікторович (04.11.1990 року народження) загинув 4 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.



Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.



Поховали Богдана Войтюка на кладовищі у селі Милуші.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







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