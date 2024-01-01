У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Богданом Войтюком

У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Богданом Войтюком
Жителі міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем Богданом Войтюком, який загинув у війні із загарбницькою росією. Сьогодні, 25 листопада, Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Войтюк Богдан Вікторович (04.11.1990 року народження) загинув 4 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.

Поховали Богдана Войтюка на кладовищі у селі Милуші.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Богданом Войтюком
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Богданом Войтюком
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Богданом Войтюком
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Богданом Войтюком
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Богданом Войтюком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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