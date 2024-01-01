Зниження віку для мобілізації: у Раді зареєстрували законопроєкт





Про це йдеться в картці законопроєкту №12222 на сайті парламенту, пише



Водночас документ пропонує зберегти право на військову службу для громадян, старших за 55 років, якщо вони виявили таке бажання.



У пояснювальній записці автори законопроєкту кажуть, що фізичне здоров’я більшості чоловіків віком приблизно з 55 до 60 років є незадовільним і що зараз «армія старішає».



Крім того, там посилаються командирів нижчої ланки, які просять мобілізувати менше літніх чоловіків, бо, мовляв, на деяких ділянках бойових дій їх не можна залучити.



Зазначимо, в одній із петицій на сайті президента України, яку оприлюднили на початку липня, Володимира Зеленського просили зменшити мобілізаційний вік для чоловіків із 60 до 50 років «з метою поліпшення економічного стану в країні». Що саме мають на увазі — у петиції не вказували.



Зазначимо, наразі до війська можуть призвати чоловіків віком від 25 до 60 років. Раніше нижня межа віку, з якого могли мобілізувати, становила 27 років. Однак 2 квітня Зеленський підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників.



Презентуючи внутрішній «план стійкості», Зеленський заявляв, що ще раз нижню межу віку для мобілізації Україна не знижуватиме, але для тих, хто не підлягає мобілізації, мають розробити нову систему контрактів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Верховну Раду подали законопроєкт, який пропонує знизити верхню межу віку для мобілізації з 60 років до 55.Про це йдеться в картці законопроєкту №12222 на сайті парламенту, пише Громадське Водночас документ пропонує зберегти право на військову службу для громадян, старших за 55 років, якщо вони виявили таке бажання.У пояснювальній записці автори законопроєкту кажуть, що фізичне здоров’я більшості чоловіків віком приблизно з 55 до 60 років є незадовільним і що зараз «армія старішає».Крім того, там посилаються командирів нижчої ланки, які просять мобілізувати менше літніх чоловіків, бо, мовляв, на деяких ділянках бойових дій їх не можна залучити.Зазначимо, в одній із петицій на сайті президента України, яку оприлюднили на початку липня, Володимира Зеленського просили зменшити мобілізаційний вік для чоловіків із 60 до 50 років «з метою поліпшення економічного стану в країні». Що саме мають на увазі — у петиції не вказували.Зазначимо, наразі до війська можуть призвати чоловіків віком від 25 до 60 років. Раніше нижня межа віку, з якого могли мобілізувати, становила 27 років. Однак 2 квітня Зеленський підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників.Презентуючи внутрішній «план стійкості», Зеленський заявляв, що ще раз нижню межу віку для мобілізації Україна не знижуватиме, але для тих, хто не підлягає мобілізації, мають розробити нову систему контрактів.

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