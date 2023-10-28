ОВА: ситуація з електрикою на Тернопільщині після удару рф залишається критичною





Про це інформує Тернопільська ОВА, пише



"Протягом останньої доби вдалося вирішити низку технічних питань, що дозволило забезпечити роботу всіх об’єктів критичної та соціальної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.



Продовжується робота щодо стабілізації ситуації за рахунок підключення до зовнішніх мереж сусідніх областей та залучення альтернативних джерел генерації та когенерації.



"Тернопільобленерго" вимушено запровадило графік подачі електроенергії, які будуть змінюватися залежно від наявних обсягів енергетичних ресурсів.



"Зобов’язано АТ "Тернопільобленерго" і голів громад спільно опрацьовувати графіки з урахуванням необхідності забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі і об’єктів промисловості з нерозривними технологічними циклами", — додають в ОВА.



Споживачів закликають застосовувати режим заощадливого використання електроенергії на побутові цілі.



У ніч на 26 листопада Росія атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей. Під час нічної атаки ворог також випустив рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників невстановленого типу із напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Усього Повітряні сили зафіксували 192 повітряні цілі.



Росіяни пошкодили енергоінфраструктуру, від якої живиться Тернопіль. Через це в регіоні довелося ввести жорсткі обмеження електропостачання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок пошкодження ключового енергооб’єкта області ситуація із постачанням електроенергії залишається критичною.Про це інформує Тернопільська ОВА, пише LB.ua "Протягом останньої доби вдалося вирішити низку технічних питань, що дозволило забезпечити роботу всіх об’єктів критичної та соціальної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.Продовжується робота щодо стабілізації ситуації за рахунок підключення до зовнішніх мереж сусідніх областей та залучення альтернативних джерел генерації та когенерації."Тернопільобленерго" вимушено запровадило графік подачі електроенергії, які будуть змінюватися залежно від наявних обсягів енергетичних ресурсів."Зобов’язано АТ "Тернопільобленерго" і голів громад спільно опрацьовувати графіки з урахуванням необхідності забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі і об’єктів промисловості з нерозривними технологічними циклами", — додають в ОВА.Споживачів закликають застосовувати режим заощадливого використання електроенергії на побутові цілі.У ніч на 26 листопада Росія атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей. Під час нічної атаки ворог також випустив рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників невстановленого типу із напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Усього Повітряні сили зафіксували 192 повітряні цілі.Росіяни пошкодили енергоінфраструктуру, від якої живиться Тернопіль. Через це в регіоні довелося ввести жорсткі обмеження електропостачання.

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