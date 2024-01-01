Україна має ударні дрони, здатні пролетіти 1 800 км, - Федоров

Україна має ударні дрони, здатні пролетіти 1 800 км, - Федоров
В України є ударні безпілотники, що можуть летіти на 1 800 ккм.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що Україна так само як і РФ використовує безпілотники-приманки. Подекуди запускають більше ударних дронів за одну ніч, аніж Росія.

"Штучний інтелект використовується певною мірою, але більш критичними викликами є підключення та методи запуску безпілотників для глибоких ударів", - пояснив очільник Мінцифри.

За словами Федорова, Україна має безпілотники, здатні летіти на 1 800 км.

Віцепрем'єр підтвердив, що Україна працює над безпілотниками для перехоплення "шахедів", які РФ використовує для нічних атак на українські міста.

"Є деякі випробування певними компаніями, але це все ще на стадії досліджень і розробок. Є певні результати", - сказав він.

Також, продовжив Федоров, Україна уклала контракт на закупівлю 1,6 млн БПЛА цьогоріч, наразі з них 1,3 млн вже поставлено, зокрема FPV-дрони.

Очільник Мінцифри заявив, що 10 компаній постійно конкурують у державних закупівлях, щоб пропонувати ШІ-продукти.

"Я думаю, що в наступному році значно збільшиться відсоток автономних безпілотників з цілевказуванням. Можливо, ми побачимо перший реальний рій дронів, хоча й не в масовому масштабі. Перші кроки будуть зроблені", - підсумував він.

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Теги: Україна, ударні дрони
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