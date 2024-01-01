На Волині горів житловий будинок. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



О 12:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Борохів Луцького району.



На місце події оперативно прибули рятувальники 1-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька. Завдяки злагодженим діям вогнеборців, о 13:32 пожежу вдалося ліквідувати.



За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. На щастя, постраждалих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі ліквідовано пожежу житлового будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.О 12:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Борохів Луцького району.На місце події оперативно прибули рятувальники 1-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька. Завдяки злагодженим діям вогнеборців, о 13:32 пожежу вдалося ліквідувати.За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. На щастя, постраждалих немає.

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