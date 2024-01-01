На Волині горів житловий будинок. ФОТО

На Волині горів житловий будинок. ФОТО
У Луцькому районі ліквідовано пожежу житлового будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 12:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Борохів Луцького району.

На місце події оперативно прибули рятувальники 1-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька. Завдяки злагодженим діям вогнеборців, о 13:32 пожежу вдалося ліквідувати.

За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. На щастя, постраждалих немає.
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
На Волині горів житловий будинок. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Верховній Раді розповіли, коли відбудеться наступна індексація пенсій
Сьогодні, 16:11
У Луцьку запрацював «Ціберек» – відомі перші відгуки гостей (фото)
Сьогодні, 15:43
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 15:36
Воював проти ЗСУ: волинський суд підтвердив тюремний вирок зраднику
Сьогодні, 15:30
Україна має ударні дрони, здатні пролетіти 1 800 км, - Федоров
Сьогодні, 14:36
Схожі новини
На Волині горіли три житлові будинки На Волині горіли три житлові будинки
01 грудень, 11:30
На Волині горіла господарська споруда. ВІДЕО На Волині горіла господарська споруда. ВІДЕО
30 листопад, 20:30
На Волині горіла господарська споруда На Волині горіла господарська споруда
29 листопад, 09:42
У місті на Волині горів гараж У місті на Волині горів гараж
25 листопад, 12:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Верховній Раді розповіли, коли відбудеться наступна індексація пенсій
Сьогодні, 16:11
 0
У Луцьку запрацював «Ціберек» – відомі перші відгуки гостей (фото)
Сьогодні, 15:43
 0
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 15:36
 0
Воював проти ЗСУ: волинський суд підтвердив тюремний вирок зраднику
Сьогодні, 15:30
 0
Україна має ударні дрони, здатні пролетіти 1 800 км, - Федоров
Сьогодні, 14:36
 0
Медіа
відео
1/8