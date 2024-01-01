На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 15:36
У Луцькому районі ліквідовано пожежу житлового будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 12:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Борохів Луцького району.
На місце події оперативно прибули рятувальники 1-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька. Завдяки злагодженим діям вогнеборців, о 13:32 пожежу вдалося ліквідувати.
За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. На щастя, постраждалих немає.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 12:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Борохів Луцького району.
На місце події оперативно прибули рятувальники 1-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька. Завдяки злагодженим діям вогнеборців, о 13:32 пожежу вдалося ліквідувати.
За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. На щастя, постраждалих немає.
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