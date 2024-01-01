Відкриваючи яскравий сезон чудес: у Луцьку відбулася прем'єра новорічної казки
Сьогодні, 16:50
У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вперше зіграли новорічну казку «Закоханий друг Святого Миколая і Санти» Павла Гарбуза.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
Перший показ дійства пройшов 30 листопада.
«Вітаємо з прем'єрою новорічної казки, що відбулась в останній день календарної осені! Нехай ця вистава стане чарівним містком, що поєднає різнобарвну осінь із білосніжною зимою, додаючи затишку та тепла у серця усіх театральних поціновувачів. Хай вона подарує радість і незабутні враження наймолодшим глядачам, відкриваючи яскравий сезон чудес», – зазначають у театрі.
Прем’єрний показ новорічної вистави глядачі зможуть ще переглянути 14 грудня о 17:00 та 29 грудня о 12.00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
Перший показ дійства пройшов 30 листопада.
«Вітаємо з прем'єрою новорічної казки, що відбулась в останній день календарної осені! Нехай ця вистава стане чарівним містком, що поєднає різнобарвну осінь із білосніжною зимою, додаючи затишку та тепла у серця усіх театральних поціновувачів. Хай вона подарує радість і незабутні враження наймолодшим глядачам, відкриваючи яскравий сезон чудес», – зазначають у театрі.
Прем’єрний показ новорічної вистави глядачі зможуть ще переглянути 14 грудня о 17:00 та 29 грудня о 12.00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку попрощалися з Героєм Віктором Оверчуком
Сьогодні, 17:30
Відкриваючи яскравий сезон чудес: у Луцьку відбулася прем'єра новорічної казки
Сьогодні, 16:50
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 15:36