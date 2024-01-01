Відкриваючи яскравий сезон чудес: у Луцьку відбулася прем'єра новорічної казки

Павла Гарбуза.



Про це



Перший показ дійства пройшов 30 листопада.



«Вітаємо з прем'єрою новорічної казки, що відбулась в останній день календарної осені! Нехай ця вистава стане чарівним містком, що поєднає різнобарвну осінь із білосніжною зимою, додаючи затишку та тепла у серця усіх театральних поціновувачів. Хай вона подарує радість і незабутні враження наймолодшим глядачам, відкриваючи яскравий сезон чудес», – зазначають у театрі.



Прем’єрний показ новорічної вистави глядачі зможуть ще переглянути 14 грудня о 17:00 та 29 грудня о 12.00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вперше зіграли новорічну казку «Закоханий друг Святого Миколая і Санти»Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.Перший показ дійства пройшов 30 листопада.«Вітаємо з прем'єрою новорічної казки, що відбулась в останній день календарної осені! Нехай ця вистава стане чарівним містком, що поєднає різнобарвну осінь із білосніжною зимою, додаючи затишку та тепла у серця усіх театральних поціновувачів. Хай вона подарує радість і незабутні враження наймолодшим глядачам, відкриваючи яскравий сезон чудес», – зазначають у театрі.Прем’єрний показ новорічної вистави глядачі зможуть ще переглянути 14 грудня о 17:00 та 29 грудня о 12.00.

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