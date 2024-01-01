У Луцьку створили скульптуру з крісел колісних: що це за акція?
Сьогодні, 15:45
На площі поблизу ЦУМа в центрі Луцька встановили незвичайну скульптуру, створену з крісел колісних.
Цю акцію приурочили до Дня людей з інвалідністю, щоб донести жителям і гостям міста інформацію про важливість безбар’єрності.
Довідково:
Безбар’єрність — це філософія, яка пропонує створювати суспільство без обмежень, де кожен почувається комфортно. Це не лише про фізичну доступність, а й про готовність суспільства враховувати потреби всіх людей.
Організатором заходу стала громадська організація "Зруш скелю", яку очолює ветеран Євген Сивопляс. Місія ГО — розвинути культуру гідного ставлення до ветеранів і людей з інвалідністю.
Євген Сивопляс служив у чернігівській теробороні, а пізніше — в 3-й штурмовій бригаді. У лютому 2023 року, під час виконання бойового завдання, він отримав важке поранення та втратив ногу. Після лікування та реабілітації в Луцьку він створив організацію, яка просуває ідеї безбар’єрності в місті.
"Сьогоднішньою акцією ми прагнемо привернути увагу влади, бізнесу та суспільства до проблеми доступності. Хочемо закликати усіх до постійного поліпшення безбар’єрності простору", — пояснює Євген.
Навколо скульптури, на бруківці, студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки зобразили гасла, які наголошують на потребах людей з інвалідністю.
Це нагадування про те, що суспільство має стати комфортним для всіх, незалежно від фізичних можливостей.
З початку функціонування ГО та досьогодні Євген разом з іншими членами організації постійно досліджує доступність міста.
"Раз або два на тиждень ми виїжджаємо на кріслах колісних, беремо з собою ще незрячого чоловіка з тростиною. Разом відвідуємо заклади, перевіряємо, наскільки вони доступні для людей з інвалідністю. І, чесно кажучи, результати не вражають — працювати є над чим", — підсумовує він.
Громадська організація активно співпрацює з молоддю, разом вони регулярно проводять соціальні експерименти.
"Наприклад, ми зав’язуємо студентам очі й даємо тростини, гіпсуємо ноги й даємо милиці або садимо їх на крісла колісні. Молоді люди таким чином пересуваються вулицями міста, щоб виявити слабкі місця інфраструктури", — розповідає Євген.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Цю акцію приурочили до Дня людей з інвалідністю, щоб донести жителям і гостям міста інформацію про важливість безбар’єрності.
Довідково:
Безбар’єрність — це філософія, яка пропонує створювати суспільство без обмежень, де кожен почувається комфортно. Це не лише про фізичну доступність, а й про готовність суспільства враховувати потреби всіх людей.
Організатором заходу стала громадська організація "Зруш скелю", яку очолює ветеран Євген Сивопляс. Місія ГО — розвинути культуру гідного ставлення до ветеранів і людей з інвалідністю.
Євген Сивопляс служив у чернігівській теробороні, а пізніше — в 3-й штурмовій бригаді. У лютому 2023 року, під час виконання бойового завдання, він отримав важке поранення та втратив ногу. Після лікування та реабілітації в Луцьку він створив організацію, яка просуває ідеї безбар’єрності в місті.
"Сьогоднішньою акцією ми прагнемо привернути увагу влади, бізнесу та суспільства до проблеми доступності. Хочемо закликати усіх до постійного поліпшення безбар’єрності простору", — пояснює Євген.
Навколо скульптури, на бруківці, студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки зобразили гасла, які наголошують на потребах людей з інвалідністю.
Це нагадування про те, що суспільство має стати комфортним для всіх, незалежно від фізичних можливостей.
З початку функціонування ГО та досьогодні Євген разом з іншими членами організації постійно досліджує доступність міста.
"Раз або два на тиждень ми виїжджаємо на кріслах колісних, беремо з собою ще незрячого чоловіка з тростиною. Разом відвідуємо заклади, перевіряємо, наскільки вони доступні для людей з інвалідністю. І, чесно кажучи, результати не вражають — працювати є над чим", — підсумовує він.
Громадська організація активно співпрацює з молоддю, разом вони регулярно проводять соціальні експерименти.
"Наприклад, ми зав’язуємо студентам очі й даємо тростини, гіпсуємо ноги й даємо милиці або садимо їх на крісла колісні. Молоді люди таким чином пересуваються вулицями міста, щоб виявити слабкі місця інфраструктури", — розповідає Євген.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Південна Корея оголосила воєнний стан
Сьогодні, 16:06
У Луцьку створили скульптуру з крісел колісних: що це за акція?
Сьогодні, 15:45
У Верховній Раді стало на ще одного нардепа менше
Сьогодні, 15:41
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Олександр Марценюк
Сьогодні, 15:08