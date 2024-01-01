У Луцьку створили скульптуру з крісел колісних: що це за акція?





Цю акцію приурочили до Дня людей з інвалідністю, щоб донести жителям і гостям міста інформацію про важливість безбар’єрності.



Довідково:

Безбар’єрність — це філософія, яка пропонує створювати суспільство без обмежень, де кожен почувається комфортно. Це не лише про фізичну доступність, а й про готовність суспільства враховувати потреби всіх людей.



Організатором заходу стала громадська організація Євген Сивопляс. Місія ГО — розвинути культуру гідного ставлення до ветеранів і людей з інвалідністю.



Євген Сивопляс служив у чернігівській теробороні, а пізніше — в 3-й штурмовій бригаді. У лютому 2023 року, під час виконання бойового завдання, він отримав важке поранення та втратив ногу. Після лікування та реабілітації в Луцьку він створив організацію, яка просуває ідеї безбар’єрності в місті.



"Сьогоднішньою акцією ми прагнемо привернути увагу влади, бізнесу та суспільства до проблеми доступності. Хочемо закликати усіх до постійного поліпшення безбар’єрності простору", — пояснює Євген.



Навколо скульптури, на бруківці, студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки зобразили гасла, які наголошують на потребах людей з інвалідністю.



Це нагадування про те, що суспільство має стати комфортним для всіх, незалежно від фізичних можливостей.





З початку функціонування ГО та досьогодні Євген разом з іншими членами організації постійно досліджує доступність міста.



"Раз або два на тиждень ми виїжджаємо на кріслах колісних, беремо з собою ще незрячого чоловіка з тростиною. Разом відвідуємо заклади, перевіряємо, наскільки вони доступні для людей з інвалідністю. І, чесно кажучи, результати не вражають — працювати є над чим", — підсумовує він.



Громадська організація активно співпрацює з молоддю, разом вони регулярно проводять соціальні експерименти.



"Наприклад, ми зав’язуємо студентам очі й даємо тростини, гіпсуємо ноги й даємо милиці або садимо їх на крісла колісні. Молоді люди таким чином пересуваються вулицями міста, щоб виявити слабкі місця інфраструктури", — розповідає Євген.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На площі поблизу ЦУМа в центрі Луцька встановили незвичайну скульптуру, створену з крісел колісних.Цю акцію приурочили до Дня людей з інвалідністю, щоб донести жителям і гостям міста інформацію про важливість безбар’єрності.Організатором заходу стала громадська організація "Зруш скелю" , яку очолює ветеран. Місія ГО — розвинути культуру гідного ставлення до ветеранів і людей з інвалідністю.Євген Сивопляс служив у чернігівській теробороні, а пізніше — в 3-й штурмовій бригаді. У лютому 2023 року, під час виконання бойового завдання, він отримав важке поранення та втратив ногу. Після лікування та реабілітації в Луцьку він створив організацію, яка просуває ідеї безбар’єрності в місті."Сьогоднішньою акцією ми прагнемо привернути увагу влади, бізнесу та суспільства до проблеми доступності. Хочемо закликати усіх до постійного поліпшення безбар’єрності простору", — пояснює Євген.Навколо скульптури, на бруківці, студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки зобразили гасла, які наголошують на потребах людей з інвалідністю.Це нагадування про те, що суспільство має стати комфортним для всіх, незалежно від фізичних можливостей.З початку функціонування ГО та досьогодні Євген разом з іншими членами організації постійно досліджує доступність міста."Раз або два на тиждень ми виїжджаємо на кріслах колісних, беремо з собою ще незрячого чоловіка з тростиною. Разом відвідуємо заклади, перевіряємо, наскільки вони доступні для людей з інвалідністю. І, чесно кажучи, результати не вражають — працювати є над чим", — підсумовує він.Громадська організація активно співпрацює з молоддю, разом вони регулярно проводять соціальні експерименти."Наприклад, ми зав’язуємо студентам очі й даємо тростини, гіпсуємо ноги й даємо милиці або садимо їх на крісла колісні. Молоді люди таким чином пересуваються вулицями міста, щоб виявити слабкі місця інфраструктури", — розповідає Євген.

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