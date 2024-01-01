У Раді вважають, що «тисячею Зеленського» хочуть перерахувати населення та виявити ухилянтів

Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що за допомогою програми «Зимова єПідтримка» влада намагатиметься визначити кількість населення в Україні та виявити тих чоловіків, які ухиляються від мобілізації.



Про це вона заявила в етері



За її словами, спробою перерахувати кількість населення в Україні є також програма «Національний кешбек», яка запрацювала у вересні цього року. Депутатка також припустила, що «тисяча Зеленського» — це спроба виявити ухилянтів.



«Якщо в родині є двоє чоловіків, які підлягають мобілізації, і дві жінки, то на них це 4 тисячі гривень. І, звісно, стимулювати в якийсь спосіб отримати ці кошти можна, лише якщо сума буде більша ніж тисяча гривень, тобто це буде 3-4 тисячі гривень на родину. Хтось зареєструється з чоловіків, тому що 4 тисячі — краще, ніж 2», — сказала народна депутатка.



Ми звернулися до Мінцифри, аби там прокоментували, чи справді від громадян вимагають дані, які можна використати для таких цілей.



Тисяча гривень від Зеленського



У жовтні президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки. Кожному громадянину, який перебуває в Україні, планують надати по тисячі гривень.



Отримати кошти можна буде незалежно від віку та соціального статусу, а витратити їх потрібно протягом зими. За тисячу можна оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші різноманітні послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська.



Кошти будуть нараховувати на картку «Національного кешбеку», яку можна відкрити в «Дії». Подати заявку на участь у програмі можна буде з грудня до лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народна депутатка від фракції «Слуга Народу» та заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політикизаявила, що за допомогою програми «Зимова єПідтримка» влада намагатиметься визначити кількість населення в Україні та виявити тих чоловіків, які ухиляються від мобілізації.Про це вона заявила в етері «Радіо Свобода» За її словами, спробою перерахувати кількість населення в Україні є також програма «Національний кешбек», яка запрацювала у вересні цього року. Депутатка також припустила, що «тисяча Зеленського» — це спроба виявити ухилянтів.«Якщо в родині є двоє чоловіків, які підлягають мобілізації, і дві жінки, то на них це 4 тисячі гривень. І, звісно, стимулювати в якийсь спосіб отримати ці кошти можна, лише якщо сума буде більша ніж тисяча гривень, тобто це буде 3-4 тисячі гривень на родину. Хтось зареєструється з чоловіків, тому що 4 тисячі — краще, ніж 2», — сказала народна депутатка.Ми звернулися до Мінцифри, аби там прокоментували, чи справді від громадян вимагають дані, які можна використати для таких цілей.У жовтні президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки. Кожному громадянину, який перебуває в Україні, планують надати по тисячі гривень.Отримати кошти можна буде незалежно від віку та соціального статусу, а витратити їх потрібно протягом зими. За тисячу можна оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші різноманітні послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська.Кошти будуть нараховувати на картку «Національного кешбеку», яку можна відкрити в «Дії». Подати заявку на участь у програмі можна буде з грудня до лютого.

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