У Раді вважають, що «тисячею Зеленського» хочуть перерахувати населення та виявити ухилянтів

У Раді вважають, що «тисячею Зеленського» хочуть перерахувати населення та виявити ухилянтів
Народна депутатка від фракції «Слуга Народу» та заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що за допомогою програми «Зимова єПідтримка» влада намагатиметься визначити кількість населення в Україні та виявити тих чоловіків, які ухиляються від мобілізації.

Про це вона заявила в етері «Радіо Свобода».

За її словами, спробою перерахувати кількість населення в Україні є також програма «Національний кешбек», яка запрацювала у вересні цього року. Депутатка також припустила, що «тисяча Зеленського» — це спроба виявити ухилянтів.

«Якщо в родині є двоє чоловіків, які підлягають мобілізації, і дві жінки, то на них це 4 тисячі гривень. І, звісно, стимулювати в якийсь спосіб отримати ці кошти можна, лише якщо сума буде більша ніж тисяча гривень, тобто це буде 3-4 тисячі гривень на родину. Хтось зареєструється з чоловіків, тому що 4 тисячі — краще, ніж 2», — сказала народна депутатка.

Ми звернулися до Мінцифри, аби там прокоментували, чи справді від громадян вимагають дані, які можна використати для таких цілей.

Тисяча гривень від Зеленського

У жовтні президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки. Кожному громадянину, який перебуває в Україні, планують надати по тисячі гривень.

Отримати кошти можна буде незалежно від віку та соціального статусу, а витратити їх потрібно протягом зими. За тисячу можна оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші різноманітні послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська.

Кошти будуть нараховувати на картку «Національного кешбеку», яку можна відкрити в «Дії». Подати заявку на участь у програмі можна буде з грудня до лютого.

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Теги: тисяча, допомога
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