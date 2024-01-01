У волинянки конфіскували феєрверків на понад 800 тисяч гривень





Про це повідомили у поліції Волинської області.



На ковельчанку поліцейські складуть адміністративний протокол за ст. 195 – 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів.



Жінці загрожує штраф від тридцяти п'яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині правоохоронці вилучили у жительки Ковеля піротехнічні засоби на понад 800 тисяч гривень.Про це повідомили у поліції Волинської області.На ковельчанку поліцейські складуть адміністративний протокол за ст. 195 – 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів.Жінці загрожує штраф від тридцяти п'яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів.

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