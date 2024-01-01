У волинянки конфіскували феєрверків на понад 800 тисяч гривень
Сьогодні, 21:21
На Волині правоохоронці вилучили у жительки Ковеля піротехнічні засоби на понад 800 тисяч гривень.
Про це повідомили у поліції Волинської області.
На ковельчанку поліцейські складуть адміністративний протокол за ст. 195 – 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів.
Жінці загрожує штраф від тридцяти п'яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів.
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Про це повідомили у поліції Волинської області.
На ковельчанку поліцейські складуть адміністративний протокол за ст. 195 – 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів.
Жінці загрожує штраф від тридцяти п'яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів.
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