На Волині у кювет злетіла автівка





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні поблизу села Губин Володимирського району трапилась ДТП, внаслідок чого легковий автомобіль злетів у кювет.



В авто перебувало двоє людей, до прибуття служби 101 вони змогли вилізти з машини.



Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль на дорогу та запобігли пожежі автівки.



Потерпілі від госпіталізації відмовились.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники селища Локачі долучались до ліквідації наслідків ДТП.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні поблизу села Губин Володимирського району трапилась ДТП, внаслідок чого легковий автомобіль злетів у кювет.В авто перебувало двоє людей, до прибуття служби 101 вони змогли вилізти з машини.Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль на дорогу та запобігли пожежі автівки.Потерпілі від госпіталізації відмовились.

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