На Волині у кювет злетіла автівка

На Волині у кювет злетіла автівка
Рятувальники селища Локачі долучались до ліквідації наслідків ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні поблизу села Губин Володимирського району трапилась ДТП, внаслідок чого легковий автомобіль злетів у кювет.

В авто перебувало двоє людей, до прибуття служби 101 вони змогли вилізти з машини.

Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль на дорогу та запобігли пожежі автівки.
На Волині у кювет злетіла автівка

Потерпілі від госпіталізації відмовились.
На Волині у кювет злетіла автівка

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Теги: Волинь, ДТП, рятувальники
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