На Волині у кювет злетіла автівка
Сьогодні, 16:35
Рятувальники селища Локачі долучались до ліквідації наслідків ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні поблизу села Губин Володимирського району трапилась ДТП, внаслідок чого легковий автомобіль злетів у кювет.
В авто перебувало двоє людей, до прибуття служби 101 вони змогли вилізти з машини.
Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль на дорогу та запобігли пожежі автівки.
Потерпілі від госпіталізації відмовились.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні поблизу села Губин Володимирського району трапилась ДТП, внаслідок чого легковий автомобіль злетів у кювет.
В авто перебувало двоє людей, до прибуття служби 101 вони змогли вилізти з машини.
Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль на дорогу та запобігли пожежі автівки.
Потерпілі від госпіталізації відмовились.
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