У реабілітаційному центрі для військових у Луцьку відкрили зал кінезотерапії

У реабілітаційному центрі для військових у Луцьку відкрили зал кінезотерапії
У Медичному центрі реабілітації учасників бойових дій, що в місті Луцьку, відкрили новий зал кінезотерапії у напівпідвальному приміщенні площею орієнтовно 900 квадратних метрів.

Про це 10 грудня повідомили на сайті міської ради, пише Суспільне.

Приміщення відремонтували за кошти міського бюджету. Загальний кошторис — майже 6 мільйонів гривень. За більш як 2 мільйони гривень реабілітаційний центр придбав інклюзивне та інтерактивне обладнання: це зароблені кошти з НСЗУ.

У залі кінезотерапії є зони психологічної реабілітації, зона для ігрових занять, зона для індивідуальної психологічної роботи з пацієнтами-ветеранами та кабінети адміністрації центру. Також є зона кінезотерапії, де відбуваються лікувальні фізичні навантаження.

За майже 450 тисяч гривень придбали симулятор їзди на автомобілі для людей, котрі користуються кріслами колісними та мають травми рук або ніг, зазначив міський голова Ігор Поліщук. З його слів, такий симулятор дозволить адаптуватися до водіння машини з ручним керуванням і навчитися пересідати з крісла колісного в авто.
У реабілітаційному центрі для військових у Луцьку відкрили зал кінезотерапії

Центр реабілітації учасників бойових дій є інклюзивним закладом: для пацієнтів тут встановили підйомники, вклали тактильну плитку, облаштували пандуси та кнопки виклику персоналу.

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Теги: Волинь, військові, медзаклад
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