На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Володимир Риковський
Сьогодні, 20:38
На війні з російськими окупантами загинув 49-річний Захисник з села Рованці Володимир Риковський.
Про це повідомили у Боратинській громаді.
Солдат Риковський Володимир Ярославович, призваний на військову службу 2 липня 2024 року, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 8 грудня 2024 року в районі населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області під час виконання бойового завдання.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та знайомим загиблого Героя. Про дату та час поховання буде повідомлено додатково", - йдеться у дописі.
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Про це повідомили у Боратинській громаді.
Солдат Риковський Володимир Ярославович, призваний на військову службу 2 липня 2024 року, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 8 грудня 2024 року в районі населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області під час виконання бойового завдання.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та знайомим загиблого Героя. Про дату та час поховання буде повідомлено додатково", - йдеться у дописі.
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