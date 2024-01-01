На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Володимир Риковський

На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Володимир Риковський
На війні з російськими окупантами загинув 49-річний Захисник з села Рованці Володимир Риковський.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

Солдат Риковський Володимир Ярославович, призваний на військову службу 2 липня 2024 року, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 8 грудня 2024 року в районі населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області під час виконання бойового завдання.

На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Володимир Риковський


"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та знайомим загиблого Героя. Про дату та час поховання буде повідомлено додатково", - йдеться у дописі.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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