На Волині припиняють роботу 7 центрів обслуговування платників податків
Сьогодні, 21:43
На Волині припиняють роботу 7 центрів обслуговування платників податків. Після 19 грудня в області замість 17 центрів діятимуть 10.
Про це Суспільному 10 грудня розповіла виконувачка обов'язків завідувача сектору інформаційної взаємодії Державної податкової служби в області Любов Гараніна.
Зокрема роботу припинять:
Центр обслуговування платників Локачинської державної податкової інспекції припиняє роботу з 16 грудня;
Центр обслуговування платників Іваничівської державної податкової інспекції припиняє роботу з 9 грудня;
Центр обслуговування платників Любешівської державної податкової інспекції припиняє роботу з 9 грудня;
Центр обслуговування платників Любомльської державної податкової інспекції припиняє роботу з 16 грудня;
Центр обслуговування платників Ратнівської державної податкової інспекції припиняє роботу з 19 грудня;
Центр обслуговування платників Старовижівської державної податкової інспекції припиняє роботу з 19 грудня;
Центр обслуговування платників Рожищенської державної податкової інспекції припиняє роботу з 19 грудня.
Зі слів Любові Гараніної, для отримання адміністративних послуг та консультаційної допомоги платники податків можуть звертатися до діючих центрів: Володимирської державної податкової інспекції, Камінь-Каширської державної податкової інспекції, Ковельської державної податкової інспекції та Луцької.
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Про це Суспільному 10 грудня розповіла виконувачка обов'язків завідувача сектору інформаційної взаємодії Державної податкової служби в області Любов Гараніна.
Зокрема роботу припинять:
Центр обслуговування платників Локачинської державної податкової інспекції припиняє роботу з 16 грудня;
Центр обслуговування платників Іваничівської державної податкової інспекції припиняє роботу з 9 грудня;
Центр обслуговування платників Любешівської державної податкової інспекції припиняє роботу з 9 грудня;
Центр обслуговування платників Любомльської державної податкової інспекції припиняє роботу з 16 грудня;
Центр обслуговування платників Ратнівської державної податкової інспекції припиняє роботу з 19 грудня;
Центр обслуговування платників Старовижівської державної податкової інспекції припиняє роботу з 19 грудня;
Центр обслуговування платників Рожищенської державної податкової інспекції припиняє роботу з 19 грудня.
Зі слів Любові Гараніної, для отримання адміністративних послуг та консультаційної допомоги платники податків можуть звертатися до діючих центрів: Володимирської державної податкової інспекції, Камінь-Каширської державної податкової інспекції, Ковельської державної податкової інспекції та Луцької.
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