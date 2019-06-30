На Волині припиняють роботу 7 центрів обслуговування платників податків





Про це Любов Гараніна.



Зокрема роботу припинять:



Центр обслуговування платників Локачинської державної податкової інспекції припиняє роботу з 16 грудня;

Центр обслуговування платників Іваничівської державної податкової інспекції припиняє роботу з 9 грудня;

Центр обслуговування платників Любешівської державної податкової інспекції припиняє роботу з 9 грудня;

Центр обслуговування платників Любомльської державної податкової інспекції припиняє роботу з 16 грудня;

Центр обслуговування платників Ратнівської державної податкової інспекції припиняє роботу з 19 грудня;

Центр обслуговування платників Старовижівської державної податкової інспекції припиняє роботу з 19 грудня;

Центр обслуговування платників Рожищенської державної податкової інспекції припиняє роботу з 19 грудня.



Зі слів Любові Гараніної, для отримання адміністративних послуг та консультаційної допомоги платники податків можуть звертатися до діючих центрів: Володимирської державної податкової інспекції, Камінь-Каширської державної податкової інспекції, Ковельської державної податкової інспекції та Луцької.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині припиняють роботу 7 центрів обслуговування платників податків. Після 19 грудня в області замість 17 центрів діятимуть 10.Про це Суспільному 10 грудня розповіла виконувачка обов'язків завідувача сектору інформаційної взаємодії Державної податкової служби в областіЗокрема роботу припинять:Центр обслуговування платників Локачинської державної податкової інспекції припиняє роботу з 16 грудня;Центр обслуговування платників Іваничівської державної податкової інспекції припиняє роботу з 9 грудня;Центр обслуговування платників Любешівської державної податкової інспекції припиняє роботу з 9 грудня;Центр обслуговування платників Любомльської державної податкової інспекції припиняє роботу з 16 грудня;Центр обслуговування платників Ратнівської державної податкової інспекції припиняє роботу з 19 грудня;Центр обслуговування платників Старовижівської державної податкової інспекції припиняє роботу з 19 грудня;Центр обслуговування платників Рожищенської державної податкової інспекції припиняє роботу з 19 грудня.Зі слів Любові Гараніної, для отримання адміністративних послуг та консультаційної допомоги платники податків можуть звертатися до діючих центрів: Володимирської державної податкової інспекції, Камінь-Каширської державної податкової інспекції, Ковельської державної податкової інспекції та Луцької.

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