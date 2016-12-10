10 річниця з дня створення 14 ОМБр: історія становлення волинської бригади





Історію створення і становлення бригади, яка нині має офіційне гасло "народжена та загартована у боях", Надія Замрига.



Перші бої під час АТО/ООС



14 ОМБр була сформована на базі 51 окремої механізованої бригади. З початку створення бригада виконувала бойові завдання у складі сил, залучених до проведення Антитерористичної операції на Донбасі. В листопаді 2014 року перші підрозділи вибули в район виконання завдань за призначенням на Луганщину.



Впродовж 2015-2016 років підрозділи воювали в районі багатьох населених пунктів Донецької та Луганської областей: Мар’їнки, Красногорівки, Дебальцевого, Горлівки, Маріуполя, Зайцевого, Павлополя, Сартани, Березного, Новгородського.



Наприкінці весни 2016 року бригада була передислокована на Рівненський загальновійськовий полігон для відновлення бойової готовності та проведення бойового злагодження підрозділів. Наприкінці вересня цього ж року військові знову вирушили на передову, захищали Україну у Станиці Луганській, Щасті, Старому Айдарі...



У наступні роки бійці бригади неодноразово поверталися у зону бойових дій, тримали оборону у Попасній, Золотому, Трьохізбенці, Оріховому...



14 жовтня 2019 року бригаді урочисто вручили стрічку з почесним найменуванням військової частини. Тоді ж 14 ОМБр була названа на честь князя Романа Великого.



Участь у боях під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну

В січні 2022 року особовий склад військової частини вибув на загальновійськовий полігон для проведення бойового злагодження. Тоді князівські воїни брали участь в загальноукраїнських командно-штабних навчаннях "Заметіль-2022".



Вдосвіта 24 лютого 2022 року бригада в повному складі вибула в Житомирську та Київську області для відбиття повномасштабного вторгнення РФ. Згодом 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого протистояла російській армії на території Миколаївської, Харківської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.



6 травня 2023 року, в День піхоти, Зеленський присвоїв волинській бригаді почесну відзнаку "За мужність та відвагу".



Зі слів пресофіцерки, від часу створення бригади, сотні військовослужбовців були нагороджені орденами "За мужність", Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За заслуги", сотні воїнів — медалями та відзнаками. 13 військовослужбовців бригади удостоєні звання Героя України (посмертно).



Що означає символіка 14 ОМБр



На офіційному шевроні 14 окремої механізованої бригади зображені спис, стяг латна десниця. Як розповіла Надія Замрига, спис символізує воїнство і готовність до активного наступу, червоний стяг із білим хрестом — частина герба Волинського князівства.



Срібна латна десниця, яка тримає спис із прапором символізує хоробрість, благородність і правдивість. Синій колір — приналежність до Сухопутних військ Збройних Сил України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 грудня волинська 14 окрема механізована бригада імені Князя Романа Великого відзначає 10 річницю з дня створення. Нині військові виконують бойові завдання на Куп'янському напрямку. До цього були на Київщині, Житомирщині, Запоріжжі, Луганщині та Донеччині.Історію створення і становлення бригади, яка нині має офіційне гасло "народжена та загартована у боях", Суспільному розповіла пресофіцерка14 ОМБр була сформована на базі 51 окремої механізованої бригади. З початку створення бригада виконувала бойові завдання у складі сил, залучених до проведення Антитерористичної операції на Донбасі. В листопаді 2014 року перші підрозділи вибули в район виконання завдань за призначенням на Луганщину.Впродовж 2015-2016 років підрозділи воювали в районі багатьох населених пунктів Донецької та Луганської областей: Мар’їнки, Красногорівки, Дебальцевого, Горлівки, Маріуполя, Зайцевого, Павлополя, Сартани, Березного, Новгородського.Наприкінці весни 2016 року бригада була передислокована на Рівненський загальновійськовий полігон для відновлення бойової готовності та проведення бойового злагодження підрозділів. Наприкінці вересня цього ж року військові знову вирушили на передову, захищали Україну у Станиці Луганській, Щасті, Старому Айдарі...У наступні роки бійці бригади неодноразово поверталися у зону бойових дій, тримали оборону у Попасній, Золотому, Трьохізбенці, Оріховому...14 жовтня 2019 року бригаді урочисто вручили стрічку з почесним найменуванням військової частини. Тоді ж 14 ОМБр була названа на честь князя Романа Великого.Участь у боях під час повномасштабного вторгнення РФ в УкраїнуВ січні 2022 року особовий склад військової частини вибув на загальновійськовий полігон для проведення бойового злагодження. Тоді князівські воїни брали участь в загальноукраїнських командно-штабних навчаннях "Заметіль-2022".Вдосвіта 24 лютого 2022 року бригада в повному складі вибула в Житомирську та Київську області для відбиття повномасштабного вторгнення РФ. Згодом 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого протистояла російській армії на території Миколаївської, Харківської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.6 травня 2023 року, в День піхоти, Зеленський присвоїв волинській бригаді почесну відзнаку "За мужність та відвагу".Зі слів пресофіцерки, від часу створення бригади, сотні військовослужбовців були нагороджені орденами "За мужність", Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За заслуги", сотні воїнів — медалями та відзнаками. 13 військовослужбовців бригади удостоєні звання Героя України (посмертно).На офіційному шевроні 14 окремої механізованої бригади зображені спис, стяг латна десниця. Як розповіла Надія Замрига, спис символізує воїнство і готовність до активного наступу, червоний стяг із білим хрестом — частина герба Волинського князівства.Срібна латна десниця, яка тримає спис із прапором символізує хоробрість, благородність і правдивість. Синій колір — приналежність до Сухопутних військ Збройних Сил України.

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