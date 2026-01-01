У Луцьку вшанували полеглих добровольців





Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.



Участь у них взяли представники влади, ветерани російсько-української війни, правоохоронці, громадськість.



Присутні вшанували пам’ять Героїв хвилиною мовчання.



Учасники заходу поклали квіти до пам’ятного фотостенду «Герої нескореної України».







Довідково:



День українського добровольця — свято на честь українських добровольців, що відзначається в Україні 14 березня. У цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.



День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.



