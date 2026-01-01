У Луцьку вшанували полеглих добровольців
Сьогодні, 11:01
Сьогодні, 13 березня, у Луцьку на Театральному майдані відбулись заходи до Дня українського добровольця.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
Участь у них взяли представники влади, ветерани російсько-української війни, правоохоронці, громадськість.
Присутні вшанували пам’ять Героїв хвилиною мовчання.
Учасники заходу поклали квіти до пам’ятного фотостенду «Герої нескореної України».
Довідково:
День українського добровольця — свято на честь українських добровольців, що відзначається в Україні 14 березня. У цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.
День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.
