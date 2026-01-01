СБУ затримала російського агента, який готував вбивство Андрія Білецького

СБУ затримала російського агента, який готував вбивство Андрія Білецького
Працівники СБУ затримали агента рф, який готував ракетно-бомбовий удар по командиру Третього армійського корпусу Андрію Білецькому.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ запобігла спробам рф ліквідувати командира 3-го армійського корпусу Сил оборони.

За результатами дій на випередження затримано російського агента, який готував прицільний ракетно-бомбовий удар по локації українського генерала в зоні бойових дій.

Щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужбісти завербували оператора БпЛА із іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області.

Як встановило розслідування, фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття генерала ЗСУ на позиції свого з’єднання.

Для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати «грифовану» інформацію у колег по службі.

Одночасно з цим фігурант мав «злити» окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і викрили російського «крота» ще на початковому етапі його шпигунської діяльності. Після цього було поетапно задокументовано його контакти з рашистами та убезпечено локації відповідних Сил оборони.

На фінальному етапі спецоперації агента затримали на території гарнізону. У нього вилучено смартфон, з якого він тримав зв’язок з окупантами.

СБУ затримала російського агента, який готував вбивство Андрія Білецького


За матеріалами справи, фігурант був завербований російськими спецслужбістами через свою колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на рф.

Для конспірації зв’язку з ворогом агент регулярно видаляв повідомлення з листування.



Слідчі СБУ повідомили «кроту» про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала російського агента, який готував вбивство Андрія Білецького


Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із 1 квітня у Луцьку почнуть приймати заяви у перший клас
Сьогодні, 11:35
68-річна мати керівниці БЕБ на Волині заробляє на паливі мільйони – розслідування Bihus.Info
Сьогодні, 11:20
СБУ затримала російського агента, який готував вбивство Андрія Білецького
Сьогодні, 11:17
У Луцьку вшанували полеглих добровольців
Сьогодні, 11:01
Росія стягує сили на фронт: де окупанти готують весняний наступ
Сьогодні, 10:44
Медіа
відео
1/8