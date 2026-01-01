СБУ затримала російського агента, який готував вбивство Андрія Білецького
Сьогодні, 11:17
Працівники СБУ затримали агента рф, який готував ракетно-бомбовий удар по командиру Третього армійського корпусу Андрію Білецькому.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ запобігла спробам рф ліквідувати командира 3-го армійського корпусу Сил оборони.
За результатами дій на випередження затримано російського агента, який готував прицільний ракетно-бомбовий удар по локації українського генерала в зоні бойових дій.
Щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужбісти завербували оператора БпЛА із іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області.
Як встановило розслідування, фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття генерала ЗСУ на позиції свого з’єднання.
Для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати «грифовану» інформацію у колег по службі.
Одночасно з цим фігурант мав «злити» окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл.
Співробітники СБУ спрацювали на випередження і викрили російського «крота» ще на початковому етапі його шпигунської діяльності. Після цього було поетапно задокументовано його контакти з рашистами та убезпечено локації відповідних Сил оборони.
На фінальному етапі спецоперації агента затримали на території гарнізону. У нього вилучено смартфон, з якого він тримав зв’язок з окупантами.
За матеріалами справи, фігурант був завербований російськими спецслужбістами через свою колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на рф.
Для конспірації зв’язку з ворогом агент регулярно видаляв повідомлення з листування.
Слідчі СБУ повідомили «кроту» про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.
